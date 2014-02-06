برگزاری جشن انقلاب در سیاه چادرهای عشایری/ یک تیر و دو نشان سفر استاندار به "ضرون"

به گزارش خبرنگار مهر، سفر روز پنج شنبه استاندار لرستان به منطقه عشایری "ضرون" در شهرستان کوهدشت ابتدا با هدف بررسی مشکلات این منطقه عشایر نشین بود ولی عشایر منطقه با دیدن استاندار لرستان از او برای حضور در جشنی که در سیاه چادرهای خود گرفته بودند دعوت کردند.

حضور استاندار لرستان در جشن انقلاب که به همت عشایر منطقه برگزار می شد حکایت یک تیر و دو نشان بود، همراهی با مردم منطقه در جشن کوچک شان از یک سو و بررسی مسائل و مشکلات این منطقه عشایر نشین از سوی دیگر مواردی بود که با حضور استاندار و دیگر مسئولان مرتبط صورت گرفت.

این منطقه در انتهای جاده ای صعب العبور قرار گرفته؛ جاده ای که ارتباط برخی از ساکنان این منطقه عشایری را با شهر دشوار کرده است تا یکی از دغدغه های مردم رفع این مشکل باشد.

برای رفتن به "ضرون" 40 کیلومتر جاده آسفالت و پر پیچ و خم را پشت سرجا گذاشته ایم تا ماشین های اداری را به ابتدای جاده پیچ پیچ پرگردنه ای برسانیم.

منطقه عشایری "ضرون" شامل پنج روستا است که مسیر دسترسی تا آخرین روستای این منطقه 12 کیلومتر بوده و به صورت خاکی است. در این منطقه قدمگاه مربوط به یکی از امامزادگان نیز وجود دارد.

امام زاده را قدمگاه یکی از نوادگان امام موسی کاظم به همین نام می دانند که قبر وی در کرکوک عراق با نام "زنور" واقع شده است. این محل که خود در قبرستانی کهن قرار گرفته، هر ساله پذیرای زائران بسیاری از مناطق لرستان، کرمانشاه و ایلام است.

به منطقه عشایری می رسیم، اهالی به استقبال مسئولان آمده اند و گرد استاندار لرستان حلقه زده اند. در همین هوای سرد "خوش و بشی" صورت می گیرد و سپس عشایر خون گرم و مهمان نواز مسئولان را مهمان سیاه چادرهای خود می کنند.

عشایر منطقه از فرصت حضور استاندار در جشن خود استفاده کرده و مشکلاتشان را مطرح می کنند. معیشت مردم عشایرنشین این منطقه از راه کشاورزی و دامپروری تامین می شود.

نبود راه دسترسی مناسب به کوهدشت و بین روستایی، نبود امکانات بهداشتی، مشکل کمبود آب و ... از مشکلاتی است که مطرح می شود.

با توجه به بارش برف در منطقه امکان رفتن تا آخرین روستای منطقه عشایری "ضرون" در انتهای 12 کیلومتر جاده خاکی و شنی وجود ندارد و استاندار لرستان پس از شنیدن صحبت های مردم قول می دهد که یک بار دیگر برای بازدید از این منطقه به "ضرون" سفر کند. هوشنگ بازوند با اشاره به صعب العبور بودن منطقه از پیگیری برای رفع مشکل راه دسترسی مردم این منطقه نیز خبر می دهد.

وی همچنین ادامه می دهد: امروز با توجه به بارش برف، صعب العبور بودن منطقه و عدم امکان بازدید از دیگر مناطق عشایر نشین این محدوده تلاش می کنیم در سفری دیگر برای رفع مشکلات به صورت میدانی و با حضور مسئولان مرتبط بازدیدهای دیگری هم داشته باشیم.

استاندار لرستان با یادآوری اینکه عشایر کشور به ویژه استان لرستان یکی از ظرفیت های عظیم و ارزشمند انقلاب و نظام اسلامی هستند، ادامه می دهد: عشایر از نیروهای مخلص و متعهد در راستای دفاع از آرمان های والای کشور و جمهوری اسلامی هستند.

بازوند معتقد است که به برکت انقلاب اسلامی تاکنون خدمات زیادی به مناطق عشایری و روستایی صورت گرفته است ولی همچنان باید مسئولان امر در این مسیر تلاش جدی تری داشته باشند.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی می خواهد با سفر به روستاها و مناطق عشایری از نزدیک با مسائل مردم آشنا شوند و تصریح می کند: مدیران برای آشنایی با مشکلات مردم از پشت میزهایشان بلند شوند و از نزدیک و به صورت میدانی برای رفع مشکلات عمل کنند.

بازوند رفع محرومیت در استان لرستان در گرو اقدامات جهادی و پیگیریهای جدی می داند و می گوید: یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید رفع مشکلات مردم در مناطق روستایی و عشایری است و همه مسئولان باید در راستای تحقق این هدف تلاش کنند.

استاندار لرستان از بازدیدهای دوره ای خود به شهرستانها و روستاهای مختلف استان خبر داده و می گوید: در جریان این بازدیدها ضمن آشنایی با مسائل مختص هر منطقه، تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.

بازوند ادامه می دهد: در این راستا به منظور اطمینان یافتن از اجرای تصمیمات و مصوبات بازدیدها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و عملکرد متولیان امر در این زمینه رصد می شود.