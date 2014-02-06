تیم فوتبال ایرانجوان خورموج نیاز به حمایت مالی دارد

حامد منفرد صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون تیم فوتبال ایرانجوان خورموج به عنوان نماینده استان در لیگ دسته سوم کشور حضور دارد که برای حضور قدرتمندتر در این دوره از مسابقات با مشکل مالی دست و پنجه نرم می کند.

وی افزود: بازی روز گذشته از حساسیت خاصی برای ما برخوردار بود و از طرفی ما میزبان این بازی بودیم و برای اینکه هنوز جز مدعیان باقی بمانیم نیاز مبرم به هر سه امتیاز داشتیم که خوشبختانه با حمایت تماشاگران خونگرم به این نتیجه دست پیدا کردم.

منفرد گفت: این بازی از هفته دهم مقابل تیم خیبر خرم آباد برگزار می شد که یوسف کرد در دقایق 77،32،20 موفق شد هر سه گل این بازی را به ثمر برساند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این تیم در رده پنجم قرار دارد، خاطر نشان کرد: تا پایان دور رفت این بازی‌ها فقط یک بازی دیگر باقی مانده که آن بازی هم مقابل بازرگانی شیرازاست و در صورت پیروزی به رده سوم جدول صعود خواهیم کرد.

منفرد بیان کرد: برای حضور قدرتمندتر در دور برگشت این دوره از مسابقات نیاز است چند بازیکن در پست های مختلف خریداری شود که از تمام مسئولین استانی وشهرستان درخواست داریم از این تیم حمایت مالی کنند.