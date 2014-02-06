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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

توسن خبر داد:

برگزاری مسابقات جام فجر برای دختران والیبالیست گلستانی

برگزاری مسابقات جام فجر برای دختران والیبالیست گلستانی

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر هیات والیبال گلستان از برگزاری رقابت های جام فجر دختران در استان خبر داد.

قربان توسن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: مسابقات قهرمانی والیبال دختران استان گلستان با شرکت 9 تیم به میزبانی شهرستان کردکوی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این رقابت ها تحت عنوان "جام فجر" در رده سنی نوجوانان و جوانان در سالن فرهنگ کردکوی برگزار خواهد شد و تیم های شرکت کننده در دو گروه الف و ب با یکدیگر روبرو می شوند.

به گفته وی، درگروه الف این مسابقات تیم های کردکوی، دنکوب، بندرگز و آق قلا و در گروه ب نیز تیم های هیات گرگان، نویان آلوکلاته، گنبد، مینودشت و کلاله با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

دبیر هیات والیبال گلستان زمان برگزاری دور مقدماتی این جام را روزهای یکم و دوم اسفند و در دور نهایی هشتم و نهم ماه آینده اعلام کرد.

کد مطلب 2230552

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