38 ناوگان حمل و نقل مسافری روستایی در چابهار و کنارک به بهره برداری رسید

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در دهه فجر امسال تعداد 38 ناوگان حمل و نقل عمومي مسافری روستايي با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال در شهرستان هاي چابهار و كنارك مورد بهره برداري قرار گرفت.

وی افزود: این تعداد ناوگان ایجاد شده در جنوب استان حمل و نقل مسافران را در 123 مسير روستايي بر عهده خواهند داشت.

مجرد با بیان اینکه این ناوگان مسافری از محل اعطای تسهیلات بانکی و مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده است افزود: به منظور تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و در ادامه اجرای این طرح معرفی و بهره گیری از تعداد50سهميه باقيمانده در صندوق مهر امام رضا (ع) تعداد 165 سهميه كميته امداد و 25 سهميه سازمان بهزيستي نزد بانك هاي عامل تا پايان سال جاري در دستور كار قرار دارد.

وی ادامه داد: سیاست­ های حمل و نقل نقش مهمّی در وضعیت اقتصادی مناطق مختلف ایفا می­ کنند و لذا برخورداری از قابلیت دسترسی به سیستم حمل و نقل روستایی به عنوان یکی از شاخص­ های توسعه­ پایدارمی­ تواند اثرات مختلفی بر بازده اقتصادی و برخورداری روستائیان از امکانات رفاهی داشته باشد.