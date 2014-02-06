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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

سطانی بیان کرد:

بهره‌برداری هشت پروژه مخابراتی دهه فجر در آمل

بهره‌برداری هشت پروژه مخابراتی دهه فجر در آمل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مخابرات شهرستان آمل گفت: همزمان با دهه فجر بهره برداری از هشت طرح مخابراتی در این شهرستان آغاز شد.

حمیدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مجموع این طرح‌ها سایت تقویت تلفن همراه است، اذعان داشت: این پروژه‌ها در بخش‌های لاریجان، ‌مرکزی، ‌امام‌زاده عبدالله(ع) افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: مجموع اعتبارات این پروژه‌ها بالغ بر 24 میلیارد ریال هزینه شده است و هرکدام از این سایت‌ها بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه در برداشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سایت‌ها موجب تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود.

وی در اشاره به راه‌اندازی این سایت‌ها بیان داشت: این تقویت‌کننده در هر کدام از بخش‌ها تا شعاع 15کیلومتر را پوشش می‌دهد.

به گزارش مهر، همزمان با دهه فجر بهره برداری از 625 پروژه عمرانی و زیربنایی در استان مازندران آغاز شده است.

کد مطلب 2230555

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