حمیدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مجموع این طرحها سایت تقویت تلفن همراه است، اذعان داشت: این پروژهها در بخشهای لاریجان، مرکزی، امامزاده عبدالله(ع) افتتاح میشود.
وی تصریح کرد: مجموع اعتبارات این پروژهها بالغ بر 24 میلیارد ریال هزینه شده است و هرکدام از این سایتها بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه در برداشت.
این مسئول خاطرنشان کرد: با راهاندازی این سایتها موجب تقویت آنتندهی تلفن همراه میشود.
وی در اشاره به راهاندازی این سایتها بیان داشت: این تقویتکننده در هر کدام از بخشها تا شعاع 15کیلومتر را پوشش میدهد.
به گزارش مهر، همزمان با دهه فجر بهره برداری از 625 پروژه عمرانی و زیربنایی در استان مازندران آغاز شده است.
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