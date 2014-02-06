حمیدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مجموع این طرح‌ها سایت تقویت تلفن همراه است، اذعان داشت: این پروژه‌ها در بخش‌های لاریجان، ‌مرکزی، ‌امام‌زاده عبدالله(ع) افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: مجموع اعتبارات این پروژه‌ها بالغ بر 24 میلیارد ریال هزینه شده است و هرکدام از این سایت‌ها بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه در برداشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سایت‌ها موجب تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود.

وی در اشاره به راه‌اندازی این سایت‌ها بیان داشت: این تقویت‌کننده در هر کدام از بخش‌ها تا شعاع 15کیلومتر را پوشش می‌دهد.

به گزارش مهر، همزمان با دهه فجر بهره برداری از 625 پروژه عمرانی و زیربنایی در استان مازندران آغاز شده است.