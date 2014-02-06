استان زنجان کمترین وقوع جرم را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن مظفری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از زندان در گفتگو با خبرنگاران، افزود: قانون مجازت اسلامی کلیه مشکلات مربوط به کودکان و نوجوانان را حل کرده و چیزی به عنوان حبس را منع کرده است.

وی اظهار داشت: در اکثر مواقع نوجوانان و کودکانی که خانواده بد سرپرست دارند به سازمان بهزیستی تحویل داده می شوند.

دادستان زنجان گفت: در سال آینده وضعیت نوجوانان بزهکار بهتر و کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت اصلاح می شوند و همچنین از سال آینده کودکان و نوجوانان زیر 18 سال زندانی نمی شوند.

حجت الاسلام مظفری ،اگر قضاتی قانونی را بر خلاف شرع و عرف تصویب کنند با آنها برخورد می شود وطبق قانونی که قانونگذار تصویب کرده پرونده بررسی می شود.

وی در ادامه یادآورشد: بیشترین پرونده های وارده به دادگستری استان زنجان مربوط به ضرب و شاتم می باشد که علل بروز این درگیری ها مشکلات اقتصادی و خانوادگی و کمبود صبر ،کم حوصلگی مردم و شرایط آب و هوایی مشکلات عمده این پرونده های واصله به دادگستری است.

دادستان زنجان ، با اشاره به اینکه در 10ماهه سالجاری 10فقره قتل در استان اتفاق افتاده مردم مومن و متدین و مذهبی اولیاء دم این شاکیان را مورد عفو قرار داده اند.