31 هزار متقاضی بررسی سوابق به پلیس آگاهی لرستان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله دالوند ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پلیس آگاهی در راستای ارائه خدمات انتظامی به مردم برای متقاضیان دریافت برگ سوء پیشینه که از طریق ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی معرفی شده اند ضمن انگشت نگاری و بررسی سوابق از طریق سامانه سوابق مجرمین در کمترین زمان ممکن برگ گواهی سوء پیشینه را برای آنان صادر می کند.

وی با بیان اینکه در سالجاری تعداد 31 هزار و 90 نفر متقاضی بررسی سوابق به پلیس آگاهی مراجعه کرده اند، تصریح کرد: بر اسای آمار هر ماه سه هزار و 109 نفر و روزانه 103 نفر برای دریافت برگ گواهی سوء پیشینه به پلیس آگاهی مراجعه کرده اند که برای آنها گواهی سوء پیشینه صادر شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در 10ماهه اول سالجاری 10 هزار و 65 نفر متهم یا مظنون دستگیر شده توسط مراجع قضایی و انتظامی و سایر یگانها به اداره تشخیص هویت پلیس و پلیس آگاهی شهرستان ها معرفی شده اند که ضمن انگشت نگاری و بررسی دقیق در سامانه ثبت شده اند.

سرهنگ دالوند یادآور شد: به طور میانگین هر ماه سوابق یک هزار و شش نفر متهم و هر روز 33 نفر متهم توسط کارشناسان اداره تشخیص هویت بررسی می شود.