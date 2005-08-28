رشد صنعت گردشگري ايران نيازمند ايجاد پژوهشكده هاي گردشگري است

به گزارش خبرنگار " مهر" از چهارمين نمايشگاه بين المللي جهانگردي – ميراث فرهنگي و صنايع وابسته ، وي در ادامه افزود: اگر بتوانيم روابط سياسي خود را با دنيا بهبود بخشيم و زير بناي فرهنگي را بر اساس فن اين صنعت پايه گذاري نماييم و با توجه به ايجاد پژوهشكده هاي گردشگري و پرورش نيروهاي كارآمد و خلاق در اين زمينه برآييم شاهد افزايش ناگهاني گردشگران خواهيم بود.

دكتر پاپلي يزدي با اشاره به آموزش و تجهيز امكانات هتلهاي ايراني افزود: اگر بتوانيم همانطور كه توانسته ايم نماي هتلهاي 5 ستاره و بين المللي خود را در سطح جهان و منطقه تا اندازه اي مطرح كنيم در بحث آموزش هاي ميزباني گردشگران از جمله تسلط خدمه هتلها به زبان هاي بين المللي ، هماهنگي رفتار و برخودرها با توريست در سطح بين المللي در كنار مهمترين عامل جذب گردشگر يعني پتانسيل مردمي و مهمان نوازي ايراني اهتمام ويژه اي ببخشيم مي توان افكار دنيا را توسط گردشگران تغيير داده و علاقمندي آن ها را براي بازديد از ايران بيشتر كنيم وي در ادامه تأثير بخش خصوصي را در جذب گردشگر مهم عنوان كرد و افزود:

دولت بايد حضور خود را در بخش صنعت گردشگري كمتر كرده و بخش خصوصي را حمايت كند و آن زمان با توجه به ارائه تسهيلات و امكانات به بخش خصوصي به كنترل و نظارت اين بخش بپردازد، مي توان اميد داشت وضعيت گردشگر و گردشگري در ايران بهبود پيدا كند.