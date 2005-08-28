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۶ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۱۵

دكتر يزدي :

رشد صنعت گردشگري ايران نيازمند ايجاد پژوهشكده هاي گردشگري است

دكتر پاپلي يزدي استاد جغرافيا و عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه تحقيق و پژوهش در زمينه گردشگري در كشور بسيار ضعيف است ، افزود: ايران در تمام زمينه هاي علمي ، فرهنگي و اقتصادي توانسته پژوهشكده و مؤسسه تحقيقاتي ايجاد كند اما در زمينه صنعت گردشگري كه دومين صنعت پر رونق و پر درآمد دنيا است ، هيچ قدمي بر نداشته است.

به گزارش  خبرنگار " مهر"  از چهارمين نمايشگاه بين المللي جهانگردي – ميراث فرهنگي و صنايع وابسته ، وي در ادامه افزود: اگر بتوانيم روابط سياسي خود را با دنيا بهبود بخشيم و زير بناي فرهنگي را بر اساس فن اين صنعت پايه گذاري نماييم و با توجه به ايجاد پژوهشكده هاي گردشگري و پرورش نيروهاي كارآمد و خلاق در اين زمينه برآييم شاهد افزايش ناگهاني گردشگران خواهيم بود.

دكتر پاپلي يزدي با اشاره به آموزش و تجهيز امكانات هتلهاي ايراني افزود: اگر بتوانيم همانطور كه توانسته ايم نماي هتلهاي 5 ستاره و بين المللي خود را در سطح جهان و منطقه تا اندازه اي مطرح كنيم در بحث آموزش هاي ميزباني گردشگران  از جمله تسلط خدمه هتلها به زبان هاي بين المللي ، هماهنگي رفتار و برخودرها با توريست در سطح بين المللي در كنار مهمترين عامل جذب گردشگر يعني پتانسيل مردمي و مهمان نوازي ايراني اهتمام ويژه اي ببخشيم مي توان افكار دنيا را توسط گردشگران تغيير داده و علاقمندي آن ها را براي بازديد از ايران بيشتر كنيم وي در ادامه تأثير بخش خصوصي را در جذب گردشگر مهم عنوان كرد و افزود:

دولت بايد حضور خود را در بخش صنعت گردشگري كمتر كرده و بخش خصوصي را حمايت كند و آن زمان با توجه به ارائه تسهيلات و امكانات به بخش خصوصي به كنترل و نظارت اين بخش بپردازد، مي توان اميد داشت وضعيت گردشگر و گردشگري در ايران بهبود پيدا كند.

کد مطلب 223056

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