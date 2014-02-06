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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰

هدیه هکرهای سوری برای موسس فیس بوک/تولدت مبارک مارک!

هدیه هکرهای سوری برای موسس فیس بوک/تولدت مبارک مارک!

اعضای یک گروه هکر طرفدار دولت سوریه از تلاش خود برای هک کردن فیس بوک در دهمین سالروز ایجاد این شبکه اجتماعی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک گروه هکر سوری موسوم به "ارتش الکترونیکی سوریه" اعلام کردند قصد داشتند دامین فیس بوک متعلق به "مارک زوکربرگ" موسس این شبکه اجتماعی را هک کنند.

بر این اساس این گروه هکر در دهمین سالروز تاسیس فیس بوک قصد داشتند با هک کردن این صفحه پیام "تولدت مبارک مارک!" را به نمایش بگذارند. ابتدا هکرها در پیامی که در توییتر منتشر شد مدعی شدند سایت فیس بوک را هک کرده اند اما پس از مدتی اعلام کردند به خاطر "زمان بر" بودن این اقدام، از آن صرفنظر کرده اند.

در آگوست 2013 نیز در پی تهدیدهای دولت آمریکا در مورد مداخله نظامی در جنگ داخلی سوریه، ارتش الکترونیکی سوریه سایت روزنامه های هافینگتون پست، نیویورک تایمز و شماری از سایت های خبری آمریکایی را به دلیل دشمنی با نظام سوریه هک کردند.

کد مطلب 2230562

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