213 امدادگر در مناطق بحران زده چالوس خدمات دهی می کنند

کردگار محمودی در حاشیه بازدید از مناطق بحران زده شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پنج روز گذشته هیچ کمکی چه از لحاظ امکانات ماشینی، غذایی و نیرو از استان نگرفتیم و با امکانات خودمان امدادرسانی کردیم.
سرپرست هلال احمر گفت: چهار اکیپ آماده داشتیم، دو اکیپ در جاده قدیم و دو اکیپ در جاده بزرگ فعال بودند و در پنج روز نیروهای ما 100 خودر را در که در جاده مانده بودند رها سازی کردند و به 45 خودرو در بستن زنجیر چرخ کمک کردند.
وی افزود : در روستاها در این پنج روز 20 مورد رها سازی منازل از برف را داشتیم و 26 پرسنل و213 نجاتگر به طور شبانه روزی فعالیت داشتند.
محمودی گفت: در این مدت ما به هزارو 536 خانوار اقلامی از قبیل نان وآب معدنی دادیم و تعداد 10 تخته موکت و180 باکس آب معدنی ،450 کیلونایلون ،8 هزار قرض نان در چالوس وحومه پخش شد.
وی در آخرگفت: با توجه به برف آمده واحتمال سیلاب در ماه های پایانی سال، هلال احمر از نظر نیرو همیشه پرقدرت وآماده است ولی از نظر موادغذایی وتبعات آن به مشکل برمی خوریم.
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