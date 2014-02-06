به گزارش خبرنگار مهر، بنابر آخرین اطلاعات و گزارش‌های دریافتی محورهای بجستان، گناباد و رباط سنگ در استان خراسان رضوی، محورهای زابل به نهبندان و زابل به زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و محورهای کرمان به سیرجان، کرمان به بم و کرمان به راور در استان کرمان با بارش برف گزارش شده است.

همچنین از ساعت 21:30 روز چهارشنبه محور تنگ چنار در استان یزد به علت بارش برف مسدود شده است.

طغیان رودخانه‌های محلی سبب انسداد محور چنارک – جاسک در استان سیستان و بلوچستان از ساعت 21 روز چهارشنبه تا اطلاع ثانوی شده است.

همچنین محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته به این صورت تشریح شده است:

تردد موتور سیکلت که از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه در محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع شده تا تا ساعت 24 روز جمعه ادامه دارد.

تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 تا ساعت 24 روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17:30 تا ساعت 24 روز جمعه از 15 کیلومتر بالای مرزن آباد (دزبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

تردد همه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع و تردد همه کامیونها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 روز چهارشنبه و همچنین از ساعت 6 تا 24 روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

تردد همه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 روز جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس در جاده دماوند ممنوع است.

رانندگان و مسافران به منظور اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی و همچنین امدادرسانی به حوادث احتمالی، با شماره تلفن 88255555 تماس بگیرند.