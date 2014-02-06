جوهره تمام ادیان خداپرستی و مبارزه با شرک است/ دفاع مقدس مظهر اتحاد ادیان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی صبح پنجشنبه در پنجمین همایش ادیان توحیدی اظهار داشت: هدف تمام ادیان توحیدی یکسان و بر مبنای برپایی دین استوار شده است.



وی با بیان اینکه ادیان توحیدی مخالف یکدیگر نیستند، بیان داشت: ادیان توحیدی در طول یکدیگر قرار دارند و تنها هدف آنها در این راستا مقابله با شرک و اتحادی میان خود به کمک اشتراکاتی همچون خداپرستی است که این مطلب این تاکید قرآن نیز هست.



دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی تاکید کرد: اسلام هر نوع گرایش متکی به فریب دروغ و اجبار را رد می کنند بنابراین هم گرایی ادیان به معنای کنار گذاشتن اعتقادات آنها نیست و بر این مبنا تمام ادیان در برگزاری آیین های مذهبی خود در ایران آزاد هستند.



وی با اشاره به اینکه اسلام به کرامت انسانی توجه ویژه ای داشته است، بیان داشت: فرهنگ ایرانیان از گذشته های دور و حتی پیش از اسلام مسالمت جویانه بوده و ایران مهد معنویت و خداپرستی محسوب می شده است.



یونسی با اشاره به اینکه نمونه بارز صلح را در اقدامات کوروش (در روایتی ذوالقرنین) پیش از ظهور اسلام شاهد بودیم، ابراز داشت: انقلاب جدیدی که توسط کوروش در ایران رخ داد که برای دو ابرقدرت آن زمان یعنی مصر و بابل غیرقابل باور بود.



وی با بیان اینکه کوروش اقوام ایرانی را با یکدیگر متحد کرد و بابل را بدون خونریزی فتح کرد، گفت: بخت النصر حاکم مغلوب آن زمان بسیاری از اقوام مختلف یهودی را دستگیر کرده بود که کوروش آنها را مخیر کرد که به فلسطین بین النهرین یا ایران بروند.



دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی افزود: بدین شکل علمای بنی اسرائیل به فلسطین رفتند و تجار در بابل ماندند اما انبیای بنی اسرائیل ایران را ترجیح دادند چرا که می دانستند سرزمین ایران پناهگاه نبوت، اخلاق و دین است.



وی بیان داشت: حضور ادیان توحیدی در ایران نشانه آن است که ایران فرهنگ تسامحِ پذیرش غیر را نیز دارد و لازم است تبلیغات مناسب از سوی نخبگان در این زمینه انجام شود.



یونسی با بیان اینکه دفاع مقدس مظهر اتحاد ادیان در ایران بود، اظهار داشت: بسیار از شهدای زمان جنگ ما از اقلیت ها هستند چرا که آنها همواره در انقلاب جنگ و انتخابات با مسلمانان همراه و همیار بودند و این همیاری و هم فکری به یقین در مسایل مختلف کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

