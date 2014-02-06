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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

برندهای برتر رستوران و سفره خانه به مناطق آزاد می روند

برندهای برتر رستوران و سفره خانه به مناطق آزاد می روند

بر اساس تصمیم جدید دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، تسهیلاتی برای ایجاد شعب و نمایندگی برندهای برتر رستوران و سفره خانه در مناطق آزاد کشور فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح قرار است با هماهنگی سازمان های مناطق آزاد، تسهیلات ویژه و مورد نیاز برای تاسیس رستوران های دارای برند داخلی یا بین المللی با شرایط خاص برای سرمایه گذاری ارائه شود.

از آنجا که مناطق آزاد کشور هر کدام به تنهایی سهم به سزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند؛ حضور برندهای مطرح در عرصه غذا و رستوران به رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری کمک کند.

سازمان های مناطق آزاد کشور تلاش می کنند با ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری در این بخش، مدل های جدید سرمایه گذاری در حوزه تغذیه و رستوران را به علاقمندان و برندهای مطرح این حوزه ارائه کنند.

ارائه غذاهای سنتی، روستایی و مدرن در این راستا می تواند مناطق آزاد کشور را به قطب گردشگری غذایی در کشور تبدیل کند امری که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

کد مطلب 2230574

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