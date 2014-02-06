به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نمایشگاه بینالمللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته 24 تا 27 بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و ارائهدهندگان خدمات با محصولات و ماشینآلات و تکنولوژیها و فناوریهای نوین در صنعت طلا، جواهر، معرفی محصولات تولیدی و فناوریهای داخلی، دسترسی به سلایق مصرفکنندگان داخلی و خارجی، ایجاد رقابت در تولید، صادرات و خدمات و آشنایی با چرخه این صنعت یعنی اکتشاف،استخراج، فرآوری و طراحی و تولید است.
در این نمایشگاه، 120 شرکت داخلی و 5 شرکت خارجی از سه کشور ترکیه، تایلند و سوئیس حضور دارند که در فضای سرپوشیده 10 هزار متر مربع و توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره، جواهر و سنگهای قیمتی ایران برگزار میشود. گفتنی این نمایشگاه از 10 صبح تا 5 بعدازظهر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
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