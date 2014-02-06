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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

رخ افروز:

وزارت جهاد كشاورزي از دو كشاورز نمونه كشوري آذربایجان شرقی تقدیر کرد

وزارت جهاد كشاورزي از دو كشاورز نمونه كشوري آذربایجان شرقی تقدیر کرد

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تقدیر وزارت جهاد کشاورزی از دو کشاورز نمونه استان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رخ افروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: احد اقدسی مدیر واحد نمونه مشاع کشاورزی شهرستان شبستر و غلامحسین سلیمانی مسئول مرکز نمونه جمع آوری شیر روستای کردلر از توابع بخش ایلخچی شهرستان اسکو در بین 57 کشاورز برگزیده کشوری قرار گرفتند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: كشاورزان نمونه درحوزه‌هاي جمع‌آوري شير، توليد گندم، سيب‌زميني، محصولات گلخانه‌اي، شيلات، بخش دام، آبياري تحت فشار، محصول پسته، زنبور‌داري، دانه‌هاي روغني، محصولات قندي، غلات و بخش صنايع تبديلي و تكميلي و شركت‌هاي فني و مهندسي بوده و بر اساس آخرین بررسی های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و معرفی شدند.

وی افزود: هدف از انتخاب و تقدیر تولید‌کنندگان برتر کشوری از استان های مختلف افزایش کمی، کیفی و تولید پایدار محصولات کشاورزی از طریق انتقال دانش فنی و یافته‌ های تحقیقاتی کاربردی و فناوری‌ های مورد نیاز و مناسب و است.

رخ افروز بر شتاب بخشی هوشمندانه به حرکت در مسیر نهادینه سازی کشاورزی مدرن و استفاده بهینه از منابع تولید در راستای افزایش درآمد تولیدکنندگان تاکید کرد و افزود: افزایش بهره وری و بهبود شرایط زندگی بهره برداران از طریق یادگیری پایه های کشاورزی نوین و دانش محور امکان پذیر بوده وتوسعه دوره های آموزشی وترویجی مورد تاکید سازمان قرار دارد.

کد مطلب 2230576

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