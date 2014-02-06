20 درصد از جنگلهای کرمانشاه به بیماری "ذغال بلوط" آلوده شده اند

مراد شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه دارای 557 هزار هکتار جنگل است که غالب درختان آن را نوع بلوط تشکیل می دهند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: از سال 88 یک نوع بیماری در درختان بلوط زاگرس در استان ایلام به نام آفت خشکیدگی یا همان بیماری ذغال بلوط نمایان شد که این عارضه باعث خشک شدن و از بین رفتن این گونه خاص از درختان می شود که این زنگ خطری برای پوشش جنگلی کشور به ویژه جنگلهای این منطقه است.

وی اضافه کرد: عملیات گسترده ای برای مبارزه با این آفت در جنگلهای زاگرس آغاز شده است و برای پیشبرد بهتر کارها نیازمند اعتبارات کافی هستیم و در حال حاضر از منابع سالجاری برای مبارزه با این بیماری استفاده کرده ایم.

شیخ ویسی تاکید کرد: متاسفانه این بیماری به سرعت در سطح جنگلهای زاگرس گسترش یافته و تاکنون بیش از 115 هزار هکتار از درختان بلوط در استان کرمانشاه را آلوده کرده است که برای مبارزه و جلوگیری از گستردگی این معضل، نیازمند بسیج تمامی امکانات و نیروها هستیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: طبق آمار به دست آمده در این 115 هزار هکتار جنگل بلوط آلوده شده در کرمانشاه، شاهد آلودگی از یک درصد تا 25 درصد این گونه درختی هستیم.

شیخ ویسی تاکید کرد: عملیات شناسایی این بیماری در وسعت 110 هزار هکتار از جنگلهای استان کرمانشاه انجام گرفته است و در برخی از نقاط استان نیز عملیاتی برای مقابله و جلوگیری از گستردگی این بیماری انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بهترین روش برای جلوگیری از اشاعه این بیماری "قطع بهداشتی" درختان آلوده است، اظهار داشت: ما عملیات مبارزه با این بیماری را در سه شهرستان گیلانغرب، اسلام آبادغرب و کرمانشاه به عنوان پایلوت آغاز کرده ایم.

شیخ ویسی عنوان داشت: در سالجاری در 2 هزار هکتار از جنگلهای گیلانغرب و اسلام آبادغرب طرح "قطع بهداشتی" انجام گرفته است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این مبارزه از سال 91 آغاز شده است، افزود: یکی از روشهای ما برای مبارزه و کنترل این بیماری، طرح آبخیزداری و تجمیع آب در اطراف درختان بلوط است، زیرا این روش باعث از بین رفتن آفت و جلوگیری از خشکیدگی درختان می شود.

وی با اشاره به اینکه قطع بهداشتی تنها روش مبارزه با این بیماری نیست، اظهار داشت: برای مبارزه بهتر و مثمرثمر با این بیماری باید پایه های آلوده این درختان نیز به صورت کامل قطع کنیم.

شیخ ویسی دیگر روش مبارزه با این بیماری در درختان بلوط را طرح "قرق" عنوان کرد و گفت: در راه مبارزه با این بیماری فائو تنها یک سری آموزشها و راهکارهای مقابله با این بیماری را به کارشناسان ما آموزش داده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تا امروز این بیماری 30 درصد از جنگلهای بلوط استان ایلام را خشکانیده و از بین برده است، اظهار داشت: براساس آخرین آمار از وضعیت این بیماری، بیش از 20 درصد از جنگلهای استان کرمانشاه به بیماری خشکیدگی بلوط آلوده شده اند که باید با بسیج همگانی و استفاده از کارشناسان و پتانسیل فعالان زیست محیطی از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنیم.

وی در ادامه افزایش دما و تداوم خشکسالی های اخیر را از دیگر علت افزایش این بیماری در جنگلهای بلوط دانست و تاکید کرد: خشکسالی های متداوم و همچنین وجود گردوغبار و ریزگردها عمل فتوسنتز درختان را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد که این عوامل خود باعث آسیب پذیری درختان بلوط در مقابل این بیماری و ویروس می شود.

شیخ ویسی در پایان افزود: بیشترین جنگلهایی که از این بیماری آسیب دیده اند در مناطق گرم و قشلاقی کشور قرار گرفته اند.