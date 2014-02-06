شهدا هندسه قدرت جهانی را به هم ریختند/ ایران اسلامی پایتخت امام علی(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، سرلشکر دکتر سیدرحیم صفوی امروز در یادواره 190 شهید بنی فاطمه اصفهان اظهار داشت: به وکالت از مقام معظم رهبری سلام معظم له را به شما مردم اصفهان و خانوده های شهدا می رسانم.

وی با بیان اینکه فرزندان شما از اول جنگ تا آخر جنگ بهترین ها بودند و اگر شهدای شما نبودند ایران هم وجود نداشت، افزود: ما پاسدارها تا آخر بر عهد و پیمانی که با خدا و ولایت بسته ایم، استوار خواهیم بود و از این انقلاب تا پای جانمان دفاع خواهیم کرد.

دستیار مشاور عالی مقام معظم رهبری با مطرح کردن این سوال که چه کنیم تا این انقلاب به دست صاحب اصلی اش امام زمان(عج) سپرده شود، تصریح کرد: در دو محور صحبت هایم که راجع به شهدا به خصوص شهدای اصفهان است و دومین روحیه شهادت طلبی ملت ایران و خون شهدایی که هندسه قدرت جهانی را تغییر دادند، به این سوال پاسخ خواهم داد.

وی با بیان اینکه برای درک و ارزش شهدای انقلاب اسلامی راه طولانی را در پیش داریم، بیان داشت: وقوع انقلاب هایی که امروزه در منطقه بنام بیداری اسلامی در حال جریان است، شاید گویای این مطلب باشد که شهیدان ما امروزه چقدر ارزشمندند.

صفوی با بیان اینکه شهدا رفتند که ایران اسلامی باقی بماند، ادامه داد: شهید عبدالله میثمی در کربلای پنج به من گفت شهید می شوم و اجرم را از خداوند متعال خواهم گرفت و به حقیقت همین گونه شد، میثمی به درجه شهادت رسید و عهدش را هم از خدا گرفت.

وی با بیان اینکه شهدا الگوی امروز و فردای جوانان ایران اسلامی هستند، اذعان داشت: شهدا همانگونه که دارای عزت ابدی هستند خانواده های آنها نیز دارای عزت و سربلندی ابدی هستند.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: هر کسی که امروزه در این مملکت اسلامی حرمت و عزتی دارد، باید بداند که این حرمت و عزت به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی است.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه استان اصفهان سه هزار و 500 شهید، 50 هزار جانباز و 3 هزار و 252 آزاده را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلام ایران کرده است، افزود: اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا تعداد شهدا و جانبازان در این استان نسبت به تعداد آزادگان بالاست، مفهوم عملیاتی آن بدین دلیل است که رزمندگان اصفهانی می جنگیدند که به شهادت برسند و تسلیم دشمن بعثی نشوند.

این فرمانده نظامی با بیان اینکه در عملیات خیبر سال 1362 و بدر سال 1363 بیشترین تلفات را دادیم، اظهار داشت: در عملیات والفجر و آزادسازی فاو که منجر به کشته شدن 50 هزار عراقی شد، توانستیم این تلفات را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه شهدای هشت سال دفاع مقدس نصرت الهی را با چشم دیدند و معنی توسلات و تمسکات به حضرت فاطمه زهرا(س) را در عملیات فاو چشیدند، افزود: انس با قرآن از علل و عوامل موفقیت شهیدان شما در عملیات ها بود.

سرلشکر صفوی با اشاره به محور دوم صحبت های خود ادامه داد: تاریخ نشان می دهد که سی و پنج سال است که از عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران می گذرد و اگر بخواهیم به علل و عوامل موفقیت این دوران برسیم این است که شهدای ما هندسه قدرت جهانی را بهم ریختند و یک معادله جدیدی را بنام اسلام در جهان بوجود آوردند.

این فرمانده نظامی گفت: بیداری امروز ملت ها در منطقه تعیین کننده سرنوشت قدرت‌های اسلامی خواهد بود و همه ملت ها مکتب مقاومت را از شهیدان ما به ارث بردند.

دستیار مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه دنیا در حال تقسیم شدن به چند قطب است، تصریح کرد: یکی از این قطب‌ها، اسلام ناب محمدی(ص) است.

این مسئول با بیان اینکه مکتب مقاومت از ایران به حزب الله لبنان و حماس فلسطین ارسال شد تاکید داشت: همین مکتب ارسالی از ایران موجب شکست رژیم جعلی صهیونیست در جنگ های مختلف علیه حزب الله و حماس شد.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی که به راه انداختند تا انقلاب اسلامی صادر نشود، بیان داشت: اگر امروزه به علل و عوامل انقلاب مصر که توسط دشمنان اسلام مصادره شده، توجه کنیم یکی از آن علل و عوامل نداشتن رهبری مقتدر، مدیر و مدبر است.

صفوی یادآور شد: اگر به 192 کشور عضو سازمان ملل نگاه کنیم و رهبرهای آنها را با رهبر کشور خودمان مقایسه کنیم، خواهیم دید که مقام معظم رهبری از همه رهبرهای کنونی جهان برتر و اولی تر است.

این مسئول با بیان اینکه قدرت نفوذ ایران تا مدیترانه رفته است، ادامه داد: امروزه اگر رژیم جعلی صهیونیستی در خانه کیش و مات می شود و پاسخ جنایت های خود را در لحظه می گیرد به برکت قدرت نفوذ جمهوری اسلامی ایران است که به حزب الله داده شده است.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به سخن یکی از سیاستمداران گفت: اگر در سوریه با تکفیری ها وارد جنگ نشد و آنها را شکست نداد باید در بیروت و تهران با آنها جنگید.

وی با بیان اینکه آنچه در سوریه می گذرد یک توطئه صهیونیستی- عربی است، بیان داشت: خون شهدای ملت ما باعث امنیت و شناخته شدن به عنوان قوی ترین قدرت در غرب آسیا شده است.

صفوی با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران پایتخت مولا امیرالمومنین علی(ع) است، اظهار داشت: مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه اصفهان مثل همیشه از ولایت فقیه و دولت حمایت کنند.