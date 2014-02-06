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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز پنج شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز پنج شنبه در بازار 877 هزار تومان، نیم سکه 442 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 893 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1259 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2950 تومان، هر یورو را 4010 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه پنج شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 877000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 877000
نیم سکه 442000
ربع سکه 262000
1 گرمی 171000
هرگرم‌طلای18عیار 89893
نوع ارز  
دلار آمریکا 2950
یورو 4010
پوند انگلیس 4840
درهم 806

 

 

کد مطلب 2230580

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