جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز پنج شنبه در بازار 877 هزار تومان، نیم سکه 442 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 893 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1259 دلار است. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2950 تومان، هر یورو را 4010 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند. جدول قیمت سکه و ارز نوع سکه پنج شنبه - قیمت (تومان) سکه‌تمام‌طرح‌جدید 877000 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 877000 نیم سکه 442000 ربع سکه 262000 1 گرمی 171000 هرگرم‌طلای18عیار 89893 نوع ارز دلار آمریکا 2950 یورو 4010 پوند انگلیس 4840 درهم 806