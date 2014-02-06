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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

اکران «هیس!» در دانشگاه یو سی ال ای آمریکا

اکران «هیس!» در دانشگاه یو سی ال ای آمریکا

فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» به کارگردانی پوران درخشنده روز شنبه 19 بهمن ماه در دانشگاه «یو سی ال ای» آمریکا به اکران گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» با حضور پوران درخشنده کارگردان و تهیه کننده  فیلم ساعت 17 روز شنبه 19 بهمن ماه در دانشگاه «یو سی ال ای» آمریکا برگزار می شود و پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان دانشگاه برگزار خواهد شد.

«هیس! دخترها فریاد نمی زنند» حضور موفقی در جشنواره های جهانی و همچنین اکران خارج از کشور خصوصا امریکا و کانادا داشته است و مورد تقدیر نشریه معتبر ورایتی قرار گرفته است.

این فیلم داستان کودکی است که در دوران طفولیت مورد آزار قرار می گیرد و به حدی از این اتفاق دچار وحشت و ترس می شود که حتی در بزرگسالی نیز این ترس در ذهنش باقی می ماند. حال «شیرین» که بزرگ شده و تا آستانه ازدواج و تشکیل خانواده پیش رفته، فاجعه ای به بار می آورد که این ترس او ریشه در اتفاقات دوران کودکی اش دارد و ...

کد مطلب 2230582

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