اکران «هیس!» در دانشگاه یو سی ال ای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» با حضور پوران درخشنده کارگردان و تهیه کننده فیلم ساعت 17 روز شنبه 19 بهمن ماه در دانشگاه «یو سی ال ای» آمریکا برگزار می شود و پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان دانشگاه برگزار خواهد شد.

«هیس! دخترها فریاد نمی زنند» حضور موفقی در جشنواره های جهانی و همچنین اکران خارج از کشور خصوصا امریکا و کانادا داشته است و مورد تقدیر نشریه معتبر ورایتی قرار گرفته است.

این فیلم داستان کودکی است که در دوران طفولیت مورد آزار قرار می گیرد و به حدی از این اتفاق دچار وحشت و ترس می شود که حتی در بزرگسالی نیز این ترس در ذهنش باقی می ماند. حال «شیرین» که بزرگ شده و تا آستانه ازدواج و تشکیل خانواده پیش رفته، فاجعه ای به بار می آورد که این ترس او ریشه در اتفاقات دوران کودکی اش دارد و ...