شرایط جدید بیمه شدگان روستایی و عشایر مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهردر جلسه علني روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي ودرادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه93 نمایندگان با الحاق پیشنهاد حسن کامران نماینده مردم اصفهان،با 137 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس موافقت كردند.

بر اساس این بند تمام افرادی که حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را پرداخت نموده‌اند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 93 استفاده کنند و این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.