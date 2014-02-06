رزمی کاران قمی در مسابقات انتخابی فستیوال هنرهای رزمی جهان خوش درخشیدند

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 20 سبک به عنوان زیرمجموعه هیئت ورزش‌های رزمی استان قم فعال هستند که هر کدام از این سبک‌ها ورزشکاران بسیار مستعدی دارند که یا حضور در مسابقات مهم برون‌مرزی را تجربه کرده‌اند و یا در آستانه اعزام قرار دارند.

وی در ادامه به اعزام اخیر سبک آرنیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم به مسابقات آرنیس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اشاره کرد و افزود: در این دوره از پیکارها شاهد حضور برترین رزمی کاران سبک آرنیس کشور بودیم و خوشبختانه نفراتی که از قم اعزام شده بودند درخشان ظاهر شدند.

مربی تیم اعزامی سبک آرنیس هیئت ورزش های رزمی استان قم افزود: شاهد عملکرد بسیار خوبی از رزمی کاران قمی در این دوره از پیکارها بودیم و یقینا مدال آوران ما در این پیکارها می توانند در فستیوال هنرهای رزمی جهان در سال 2014 نیز خوش بدرخشتند و انشاءالله قهرمانان جدیدی را بشناسیم.

وی یاد آور شد: مسابقات رشته رزمي آرنيس که يکي از سبک هاي زيرمجموعه فدراسيون ورزشهاي رزمي به شمار مي رود به ميزباني هيئت ورزش هاي رزمي استان سمنان برگزار شد و طي آن فايترهاي قمي عناوين مختلف اين پيکارها را از آن خود کردند.

مدال آوران تیم اعزامی سبک آرنیس هیئت ورزش های رزمی استان قم:

وزن منهاي 54 کيلوگرم: مجيد مهاجر مدال طلا

وزن منهاي 58 کيلوگرم: محمدجواد اسم خاني مدال طلا

وزن منهاي 64 کيلوگرم: حسن قراگوزلو مدال طلا

وزن منهاي 71 کيلوگرم: سجاد صفري مدال نقره

وزن منهاي 76 کيلوگرم: سيدمحسن سالاري نژاد مدال نقره

وزن منهاي 64 کيلوگرم: مهرداد سليمي مدال برنز

وزن منهاي 76 کيلوگرم: سيدمحسن رسولي مدال برنز

مربی تیم اعزامی سبک آرنیس هیئت ورزش های رزمی استان قم در پایان اظهار داشت: اين پيکارها حکم انتخابي به منظور حضور رزمي کاران برتر در مسابقات فستيوال جهاني ورزشهاي رزمي کيش را داشت و تيم قم به هفت مدال دست پیدا کرد.

