به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگاران، فعالیت‌های فرهنگی و کلاس‌های آموزشی که در زندان برگزار می‌شود را خیاطی، چرم‌دوزی، سرمه‌دوزی، فرش‌بافی، کامپیوتر، گلیم‌بافی، نازک‌دوزی یاد کرد. افزود: این دوره‎ها با 20 نفر مربی فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: برای حضور زندانیان در فعالیت‌های فرهنگی امتیازات خاصی مانند مرخصی تشویقی در نظر گرفته می‌شود.

معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان، گفت: برگزاری نماز جماعت، برگزاری مراسم مذهبی و حفظ قرآن کریم در عفو زندانیان بسیار موثر است.

صالحی تاکید کرد: آموزش‎های علمی و فرهنگی یکی از برنامه‎های شاخص زندان است.

وی ، تاکید کرد: در زندان 4 نفر از زندانیان کارشناسی‌ارشد و 10 نفر دارای مدرک کارشناسی هستند.

معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان یادآورشد: زندانیان در رشته‎های حقوق، مترجمی، روان‌شناسی، الهیات، ادبیات و فناوری اطلاعات تحصیل می‌کنند.

صالحی گفت: هدف از برگزاری این کلاسها ترویج و توسعه فرهنگ خود اشتغالی است.

وی تصریح کرد: 23 هزار جلد کتاب در زندان زنجان موجود است و زندانیان از این کتابها استفاده می کنند.