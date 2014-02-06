  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

صالحی:

25 درصد زندانیان زنجانی در زندان ادامه تحصیل می‌دهند

25 درصد زندانیان زنجانی در زندان ادامه تحصیل می‌دهند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان گفت: 25 درصد زندانیان که در زندان به سر می برند ادامه تحصیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگاران، فعالیت‌های فرهنگی و کلاس‌های آموزشی که در زندان برگزار می‌شود را خیاطی، چرم‌دوزی، سرمه‌دوزی، فرش‌بافی، کامپیوتر، گلیم‌بافی، نازک‌دوزی یاد کرد. افزود: این دوره‎ها با 20 نفر مربی فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: برای حضور زندانیان در فعالیت‌های فرهنگی امتیازات خاصی مانند مرخصی تشویقی در نظر گرفته می‌شود.

معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان، گفت:  برگزاری نماز جماعت، برگزاری مراسم مذهبی و حفظ قرآن کریم در عفو زندانیان بسیار موثر است. 

صالحی تاکید کرد: آموزش‎های علمی و فرهنگی یکی از برنامه‎های شاخص زندان است.

وی ، تاکید کرد: در زندان 4 نفر از زندانیان کارشناسی‌ارشد و 10 نفر دارای مدرک کارشناسی هستند.

معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان یادآورشد: زندانیان در رشته‎های حقوق، مترجمی، روان‌شناسی، الهیات، ادبیات و فناوری اطلاعات تحصیل می‌کنند.

صالحی گفت: هدف از برگزاری این کلاسها ترویج و توسعه فرهنگ خود اشتغالی است. 

وی تصریح کرد: 23 هزار جلد کتاب در زندان زنجان موجود است و زندانیان از این کتابها استفاده می کنند.

کد مطلب 2230587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها