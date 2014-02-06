به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگاران، فعالیتهای فرهنگی و کلاسهای آموزشی که در زندان برگزار میشود را خیاطی، چرمدوزی، سرمهدوزی، فرشبافی، کامپیوتر، گلیمبافی، نازکدوزی یاد کرد. افزود: این دورهها با 20 نفر مربی فنی و حرفهای برگزار میشود.
وی اظهار داشت: برای حضور زندانیان در فعالیتهای فرهنگی امتیازات خاصی مانند مرخصی تشویقی در نظر گرفته میشود.
معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان، گفت: برگزاری نماز جماعت، برگزاری مراسم مذهبی و حفظ قرآن کریم در عفو زندانیان بسیار موثر است.
صالحی تاکید کرد: آموزشهای علمی و فرهنگی یکی از برنامههای شاخص زندان است.
وی ، تاکید کرد: در زندان 4 نفر از زندانیان کارشناسیارشد و 10 نفر دارای مدرک کارشناسی هستند.
معاون فرهنگی زندانهای استان زنجان یادآورشد: زندانیان در رشتههای حقوق، مترجمی، روانشناسی، الهیات، ادبیات و فناوری اطلاعات تحصیل میکنند.
صالحی گفت: هدف از برگزاری این کلاسها ترویج و توسعه فرهنگ خود اشتغالی است.
وی تصریح کرد: 23 هزار جلد کتاب در زندان زنجان موجود است و زندانیان از این کتابها استفاده می کنند.
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