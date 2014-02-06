مردم نیازمند آموزش فرهنگ طب سنتی هستند/ برگزاری همایشی در قالب کارگاه آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش سلامت طب سنتی و گیاهان دارویی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور سید علی اکبر هاشمی راد رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز و جمعی پزشکان عمومی، متخصصان و پیراپزشکان در سالن همایش های نظام پزشکی استان البرز برگزار شد.

در این همایش که البته بیشتر به کارگاه آموزشی شباهت داشت و با همکاری جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد بود محمد حسن ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز و دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی حضور نداشتند و این در حالی بود که سین برنامه های این همایش از چند روز پیش برای خبرنگاران ارسال شده بود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز در این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی از زمان تشکیل شدن استان البرز در این واحد پیگیر مبحث طب سنتی و گیاهان دارویی بوده است و جلسات متعددی نیز با رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه راهکاری های موثر در نهادینه کردن این طب در استان البرز برگزار شده است.

سید علی اکبر هاشمی راد در ادامه با بیان اینکه خواستگاه طب سنتی ایران بوده است، اظهار داشت: استان البرز دارای گیاهان دارویی و پژوهشکده های دارویی فراوانی است اما متاسفانه در عرضه تا کنون موفق عمل نکرده ایم.

وی گفت: سلامت بر درمان مقدم است و ما باید آموزش و پژوهش را به عرصه طب سنتی وارد کنیم زیرا مردم با فرهنگ سلامت از طریق طب سنتی آشنایی ندارند و باید در کنار مردم پزشکان نیز برای ارائه راه های درمان صحیح آموزش ببینند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز هدف ورود این واحد به عرصه طب سنتی را ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ سازی در بین مردم اعلام کرد و اظهار داشت: جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و استانداری البرز درصدد ایجاد کارگروه های تخصصی در این حوزه برای رسیدن به اهداف تعیین شده است.

همچنین در این جلسه بر جایگاه طب سنتی و قرار نداشتن این طب در رقابت و موازات با طب نوین تاکید شد و از حضار درخواست شد ایده های خود را در زمینه ترویج فرهنگ طب سنتی ارائه دهند.

در این مراسم بنا بر اعلام سین برنامه ها در خصوص جایگاه و اهمیت طب سنتی در ایران، شواهد شناسی گیاهان دارویی و ... مباحثی به صورت آموزشی و در قالب پاور پونت مطرح و ارائه شد.