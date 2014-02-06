3 درصد از زندانیان در زنجان را زنان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین کریمی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از زندان در گفتگو با خبرنگاران، افزود: 45 درصد از زندانیان استان مربوط به مواد مخدر هستند که این آمار در کشور 47 درصد است که نشان می دهد وضعیت استان در بحث مواد مخدر خوب است.

وی اظهار داشت: در این راستا سرقت و مسائل اقتصادی رتبه های بعدی در جرایم را تشکیل می دهند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان ،گفت: از آغاز سال جاری تا کنون 97 نفر از زندانیان غیر عمد با همکاری ستاد دیه آزاد شده‌اند.

کریمی یادآورشد: جرایم مواد مخدر، سرقت و قتل و خیانت از عواملی هستند که زنان این جرایم را مرتکب شده اند.

وی، قدیمی‌ترین زندانی زنجان را دارای 17 سال سابقه عنوان کرد و یادآور شد: این فرد در یک سرقت مسلحانه شرکت بود.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان گفت: در راستای کاهش ورودی افراد به زندان و کاهش جرایم باید آگاه سازی لازم لحاظ شود.

کریمی با اشاره به اینکه زنان در قتل پیشقدم هستند گفت: در این راستا در چند سال گذشته خیانت از جانب بانوان روز به افزایش است.