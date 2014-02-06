  1. استانها
  2. قم
۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

وزیر کشور با تعدادی از مراجع تقلید در قم دیدار کرد

وزیر کشور با تعدادی از مراجع تقلید در قم دیدار کرد

قم - خبرگزاری مهر: رحمانی فضلی، وزیر کشور با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور، صبح پنج شنبه با ورود به شهر مقدس قم ضمن زیارت بارگاه منور کریمه اهل بیت(ع) به دیدار تعدادی از مراجع معظم تقلید رفت.

عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار ابتدایی خود به بیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رفت و با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

دومین دیدار وزیر کشور با آیت الله مکارم شیرازی بود که در مدرسه امام سجاد(ع) برگزار شد.

رحمانی فضلی بعد از آن به دیدار آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله جوادی آملی رفت.

دیدار با آیات عظام نوری همدانی، موسوی اردبیلی و سبحانی و همچنین دیدار با اعضای جامعه مدرسین از دیگر برنامه‌های وزیر کشور در سفر به قم است.

شرکت در شورای اداری استان قم نیز سخنرانی در جمع مردم در مسجد زین العابدین(ع) از دیگر برنامه‌های رحمانی فضلی وزیر کشور به قم است.

گفتنی است دیدارهای وزیر کشور بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
 

کد مطلب 2230592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها