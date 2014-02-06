وزیر کشور با تعدادی از مراجع تقلید در قم دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور، صبح پنج شنبه با ورود به شهر مقدس قم ضمن زیارت بارگاه منور کریمه اهل بیت(ع) به دیدار تعدادی از مراجع معظم تقلید رفت.

عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار ابتدایی خود به بیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رفت و با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

دومین دیدار وزیر کشور با آیت الله مکارم شیرازی بود که در مدرسه امام سجاد(ع) برگزار شد.

رحمانی فضلی بعد از آن به دیدار آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله جوادی آملی رفت.

دیدار با آیات عظام نوری همدانی، موسوی اردبیلی و سبحانی و همچنین دیدار با اعضای جامعه مدرسین از دیگر برنامه‌های وزیر کشور در سفر به قم است.

شرکت در شورای اداری استان قم نیز سخنرانی در جمع مردم در مسجد زین العابدین(ع) از دیگر برنامه‌های رحمانی فضلی وزیر کشور به قم است.

گفتنی است دیدارهای وزیر کشور بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

