والیبالیست های سفیر قم برابر شهرداری دزفول پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور امسال با عنوان جام ولایت و با حضور 18 تیم در دو گروه آغاز شد و در حالی که نسبت به فصل گذشته دو تیم بیشتر شرکت کرده بودند، دو تیم در میانه را از مسابقات کنار رفتند و با انجام دیدارهای هفته پایانی مرحله گروهی تکلیف چهار تیم صعود کننده از گروه اول و چهار تیم برتر گروه دوم برای حضور در پلی آف مشخص شد.

بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور در سال 1392 با حضور 16 تیم در دو گروه به انجام رسید و تیم های حاضر در این رقابت ها، بازی های خود را در این مرحله شامگاه چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه به پایان رساندند در حالی که تیم سفیر قم در سالن شهید رضائیان قم به مصاف تیم شهرداری دزفول رفت و از آخرین بازی خود با پیروزی اما بدون مجوز صعود به مرحله پلی آف بیرون آمد.

والیبالیست های سفیر قم در این بازی که مورد حمایت و تشویق تماشاگران قمی بودند گیم های اول، سوم و پنجم را به سود خود به پایان رساندند و گیم های زوج را واگذار کردند تا در نهایت یکی دیگر از پیروزی های 3 بر 2 این فصل را در خانه خود به دست بیاورند در حالی که در دیدار نیم فصل اول با حساب 3 بر صفر به همین تیم شهرداری دزفول باخته بودند.

بدین ترتیب در حالی که بازی های گروه دوم مرحله مقدماتی پیکارهای فصل جاری لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور با حضور تیم های مناطق نفت خیز جنوب، شهرداری ملکان، کاله جوان، فولاد عظیمی گنبد، شهدای ورزشی کرمانشاه، شهرداری دزفول، سفیر قم و مقاومت شهرداری ارومیه برگزار شد تیم سفیر نتوانست جزو تیم های راه یافته به پلی آف قرار بگیرد در حالی که از این گروه تیم های فولاد عظیمی گنبد، مقاومت شهرداری ارومیه، شهرداری دزفول و مناطق نفت خیز جنوب راهی مرحله پلی آف شدند.

مرحله مقدماتی این رقابت ها از هجدهم آبان ماه آغاز شد و چهارشنبه شب شانزدهم بهمن ماه در حالی به پایان رسید که چهار تیم برتر هر گروه به مرحله پلی آف صعود کردند و در این مرحله به صورت ضربدری با تیم های چهارم تا اول گروه مقابل بازی خواهند کرد.

سپس بازی های مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود در حالی که در گروه اول برای کسب عنوان های اول تا چهارم و گروه دوم برای کسب عنوان های پنجم تا هشتم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

این در حالی است که تیم های پنجم تا هشتم گروه اول دور مقدماتی، در مرحله دوم برای کسب عنوان های نهم تا شانزدهم تنها یک بازی با حریف همان رتبه در گروه دوم خواهد داشت که میزبان این بازی نیز به صورت قرعه کشی انتخاب می شود و البته تیم های آخر هر گروه نیز به دسته دوم سقوط خواهند کرد.