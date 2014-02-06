مشکلی برای تامین فرآورده های خونی در مناطق بحران زده مازندران نداریم

عباس پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به پیش بینی های صورت گرتفه و اطلاع رسانی هایی که قبل از بحران انجام شده بود، با تعامل و مشاکرت مردم نوعدودست نسبت به تامین ذخایر فرآورده های خوبی انجام شد و خوشبختانه شرایط بحران را بدون مشکلی سپری کردیم.

وی اظهار داشت: با آنکه چهار پایگاه انتقال خون استان در شهرستانهای غرب استان بمدت چهار روز تعطیل بودند، به دلیل ذخیره سازی مناسب و ارسال فرآورده های خونی به مناطق، با مشکلی مواجه نشدیم.

وی در عین حال تصریح کرد: در کل استان نیز از نظر فرآورده های خون مشکل و کمبودی نداریم ولی با توجه به برودت هوا و مصرف بالای فرآورده های خون، از هم استانیها تقاضا داریم تا مشارکتشان را در امر اهدای خون ادامه دهند.

پوریانی یادآورشد: در 10 ماهه اخير سال جاري بيش از 133 هزار واحد خون و فرآورده هاي خوني در ميان مراكز درماني مازندران توزيع شد و با توجه به اين كه 4 هزار نفر بيماران خاص استان 60 الي 70 هزار واحد خون در سال مصرف مي كنند، عليرغم چنين مصرف بالا، با تدابير اتخاذ شده از سوي اين اداره كل و لبيك و حضور مردم ولايي و فهيم مازندران در پايگاه هاي انتقال خون، ضمن آن كه دچار كمبود خون در مراكز درماني نشديم و خون مورد نياز غرب استان را تامين كرديم، بلكه براي روزهاي آينده نيز ذخيره خون موجود است.

وي با اعلام اين كه كليه مراكز درماني مازندران نگران خون و فرآورده هاي آن نباشند، تصريح كرد: امروز بيش از 100 واحد خون به مراكز غرب استان ارسال شد.

پورياني ضمن قدرداني از رسانه ها، رسانه ملي و صدا و سيماي مركز مازندران و مردم شريف و فهيم استان، از مردم مازندران خواست تا به حضور خود در پايگاه هاي انتقال خون تداوم ببخشند.