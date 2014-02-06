افت فشار گاز در کرمانشاه دور از انتظار نیست/ قطع گاز 15 جایگاه "سی.ان.جی"

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز بارش برف در سطح استان کرمانشاه و متعاقب آن برودت هوا، مصرف گاز به بالاترین حد خود رسیده است و در برخی از مناطق استان شاهد افت و حتی قطع گاز بوده ایم.



سیدحمید فانی با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف گاز، گفت: اولویت این شرکت قطع نشدن گاز مصرفی در منازل مسکونی است به همین منظور شرکت گاز استان کرمانشاه تمام توان خود را برای جلوگیری از قطع و افت فشار گاز در بخش مسکونی را در اولویت قرار داده است.



وی عنوان داشت: در چند روز اخیر که برودت هوا نمود بیشتری داشته است، مصرف روزانه گاز افزایش یافته است و رکورد 15 میلیون مترمکعب مصرف روزانه گاز در این استان شکسته شده است.



فانی به برخی از تهمیدات این شرکت برای جلوگیری از افت فشار گاز اشاره داشت و گفت: به همین منظور برای جلوگیری از قطع و یا افت فشار، گاز 15 جایگاه "سی ان جی" در استان کرمانشاه قطع شده است.



مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان عنوان داشت: میزان مصرف گاز در سطح کشور بسیار بالا رفته است لذا به دلیل اینکه کرمانشاه در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد، اگر شهروندان در مصرف گاز صرفه جویی های لازم را نداشته باشند، بی شک باید شاهد افت گاز در استان باشیم.

