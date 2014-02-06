بسیاری از معادلات سیاسی جهان بدون حضور ایران لاینحل است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی انجم روز صبح پنجشنبه در جمع کارکنان دستگاه قضایی جیرفت اظهار داشت: مقایسه شرایط امروز کشور با زمان پیش از انقلاب نشان می دهد که چه خدمات ارزشمندی در این نظام به مردم ارائه شده و چه پیشرفت هایی به دست آمده است.

انجم روز با اشاره به اینکه بسیاری از معادلات سیاسی بدون حضور ایران لاینحل است، گفت: ایران اسلامی در زمینه های هسته ای، علمی، هوا فضا و علم پزشکی پیشرفت های چشمگیری داشته است که اینها همه از دستاوردهای نظام است.

وی ادامه داد: در زمان رژیم ستمشاهی مردم حق هیچ گونه اظهار نظر و اعتراضی را نداشتند در صورتیکه اکنون به یمن و برکت انقلاب افراد از حق آزادی بیان در کشور بهره مند بوده و می توانند در چارچوب قانون نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

این مسئول قضایی برقراری عدالت اجتماعی را یکی از دستاوردهای مهم نظام دانست و تصریح کرد: عدالت برای همگان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکسان است و همه از بالترین تا پایین ترین مقام باید در چارچوب قانون عمل کنند.

انجم روز گفت: امروز تفکر بسیجی در دستگاه قضایی حاکم است و این بدان معناست که در این مجموعه احقاق حقوق مردم و کسب رضای الهی تنها هدف کارمندان است.

وی اذعان داشت: فردی که در دستگاه قضایی مشغول به کار است نباید از هیچ قدرتی جز ذات الهی هراس داشته باشد.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب توطئه های دشمنان به طرق مختلف آغاز شد اما با رهبری های هوشمندانه و حکمیانه امام خمینی( ره) و مقام معظم رهبری و وحدت مردم این توطئه ها نقش برآب شد.

