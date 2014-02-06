15 درصد از راه های روستایی بخش رحیم آباد رودسر همچنان مسدود است

نادر علی نیا پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار عملیات بازگشایی این روستاها که از روستاهای صعب العبور بخش است در مدت 24 ساعت آینده به پایان می رسد.

وی همچنین این روستاها را شامل ویشکی، خراسان پشته، رضی گردن، لیما، پرشکوه، لامشکن و مازی بن اعلام کرد و اظهارداشت: ارتفاع برف در این مناطق به 150 سانتی متر می رسد.

رئیس شورای اسلامی بخش رحیم آباد نیز از وارد شدن خسارت به واحدهای دامداری، منازل مسکونی و باغات مرکبات این بخش خبر داد.

محمد حسن پور لیما افزود: در این زمینه به تمامی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش فراخوان شده تا هرگونه خسارات را پس از جمع بندی کامل به این شورا ارسال کنند.