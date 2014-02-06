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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

احمدی:

مازندران شرایط خوبی ندارد

مازندران شرایط خوبی ندارد

کلاردشت - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: مازندران در پی بحران برف ایجاد شده شرایط خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل ارز برترین های کنکور در کلاردشت افزود: این استان نیازمند کمک و توجه است تا مشکلات ایجاد شده رفع شود.

وی با قدردانی از مسئولان کشور و استانی و شش نماینده عضو کمیسیون کشاورزی و عمران که از مناطق بحران زده استان بازدید داشته اند، خواهان کمک و توجه ویژه برای رفع مشکلات شد.

احمدی یکی زا نیازهای دانش آموزان کلاردشت در سال گذشته را برگزاری آموزن و کنکور در منطقه بیان کرد و گفت: این خواسته امسال اجرا شد و شاهد موفقیت و رشد توفیق دانش آموزان در کنکور بوده ایم.

وی تصریح کرد: باید از عالمان علم و دانش تقدیر شود و جامعه ای موفق است که فرزندان لایق را پرورش دهد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از نمایندگان مجلس خواست تا از بودجه و لایحه آموزشی دفاع داشته باشند.

رئیسی عنوان کرد: برای اینکه دانش آموزان تحصیل کنند افراد زیادی تلاش می کنند و خدمات ارائه شده حاص انقلاب اسلامی است.

وی از دبیر مجمع نمایندگان مازندران بخاطر تلاشش در پیگیری امور آموزشی قدردانی کرد.

کد مطلب 2230625

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