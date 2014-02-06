اهدای کمک یک میلیارد تومانی روحانی به بیمارستان جامعه کلیمیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اجرایی با همراهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان دکتر سپیر حضور یافت و از بخشهای مختلف این بیمارستان بازدید کرد و با توضیح مسوولان در جریان چگونگی فعالیت ها و ارائه خدمات به بیماران در این مرکز قرار گرفت

حسین فریدون سپس در جمع اعضای هیات مدیره و پزشکان بیمارستان دکتر سپیر با بیان اینکه در ابتدای کار دولت تدبیر وامید 500 میلیون تومان توسط رییس جمهور به بیمارستان دکتر سپیر کمک شد، از اهدا 500 میلیون تومان دیگر از سوی رییس‌جمهور به این مرکز بهداشتی، درمانی خبر داد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در سخنانی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر، به همه ملت ایران بخصوص هموطنان کلیمی کشورمان، گفت: اساس انقلاب مبارزه با دیکتاتوری و فقر و فساد و تبعیض بوده و بزرگداشت هر ساله دهه فجر برای این است که بر شعارهای انقلاب ایستادگی کنیم تا وحدت را در کشور به نمایش بگذاریم و از سوی دیگر از بروز و ظهور سلطه مجدد بیگانه جلوگیری کرده و در عرصه داخلی از دیکتاتوری بپرهیزیم و همواره با فقر و فساد وتبعیض بجنگیم.

وی با بیان اینکه شعار دولت تدبیر و امید اینست که همه اقوام و ادیان را در کنار هم ببیند و رییس جمهوری هم بر این موضوع تاکید بسیاری دارند، ادامه داد: به خاطر دارم در زمان شروع به کار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم، رییس جمهوری تاکید کرد بیمارستان های مربوط به هموطنان مسیحی و کلیمی حتماً مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

فریدون اظهار امیدواری کرد کارکنان، پرستاران، پزشکان و مسوولان این بیمارستان بتوانند خدمات بیشتری برای رفع مشکلات مردم در منطقه جنوب شهر ارائه کرده و در زمینه ارتقای درمان و سلامت مردم موفق باشد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در آستانه سال نو میلادی نیز در بازدید خود از یکی از بیمارستان های مسیحیان ایرانی کمک یک میلیارد تومانی رییس جمهوری را تقدیم این مرکز کرده بود.

پیش از سخنان دستیار ویژه رییس‌جمهوری، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از روند خدمات انجام شده در حوزه سلامت، به هموطنان اقلیت های مذهبی و نیز برنامه های آینده این وزارتخانه در راستای ارتقاء سطح این خدمات ارائه کرد.

همچنین سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی ضمن تقدیر از توجه دولت تدبیر و امید به موضوعات مختلف مربوط به اقلیت های مذهبی در کشور، اظهار کرد: در دولت جدید، توجه و اهمیت به کلیمیان از گذشته بیشتر شده و می‌بینیم حقوق شهروندی در سراسر ایران رعایت می‌شود.

بیمارستان دکتر سپیر متعلق به جامعه کلیمیان ایران از سال 1321 توسط موسسه خیریه کانون خیرخواه تاسیس شده است.