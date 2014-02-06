به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپایگانی صبح پنج‌شنبه در دیدار دكتر رحماني فضلي، وزير كشور با تشكر از ايشان و هيئت همراه گفت: وزارت كشور از وزارتخانه‌هاي بسيار مهم كشور است كه بايد بسيار آگاهانه و متعهّدانه در مديريت كلان كشور برنامه‌ريزي داشته باشد.

وی با تأكيد بر سپردن مسئوليت‌هاي كلان به افراد صالح و معتمد افزود: اصلاح امور جامعه و امنيت و آرامش كشور همه در دست اين وزارتخانه است كه بايد با انتخاب مديران دلسوز و صالح و متعهد به اصلاح امور بپردازند كه خوشبختانه تا به حال روند خوب بوده و مردم هم در اصلاح امور با دولت همياري مي‌نمايند.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: پيشنهاد بنده اين است كه همه كارگزاران دولت به خصوص وزيران، استانداران و فرمانداران عهدنامه‌ مالك اشتر را هميشه مطالعه نمايند و آن را نصب العين كارهاي خود قرار دهند.

وی ترويج ارزش‌هاي اسلام و انقلاب را ضرورت جامعه فعلي خواند و اظهار داشت: امروز آنچه در جامعه لازم داريم،‌ اخلاق و حاكميت دين و ترويج اصول و ارزش‌هاي مقدس انقلاب مي‌باشد كه اصل انقلاب براي آن ايجاد گرديده است.

برخی برنامه‌های دهه فجر خلاف شرع است

این مرجع تقليد شيعيان جهان ضمن اشاره به بعضي برنامه‌هاي دهه فجر گفت: دهه‌ فجر دهه‌ مباركي است و نبايد اين دهه‌ مبارك با گناه و كارهاي خلاف شرع جلوه داده شود. متأسفانه بعضي از برنامه‌هاي اين دهه كه با پول بيت المال انجام مي‌گيرد خلاف شرع است و از اصل انقلاب فاصله دارد؛ همه ما مسئول هستيم و همه بايد جوابگو باشند. مردم متدين و حامي انقلاب از اين كارهاي خلاف شرع رضايت ندارند.

وی، ايران اسلامي را ملجاء دينداري دانست و تصريح كرد: مي‌بايستي حرمت ايران اسلامي توسط مسئولين حفظ شود.

آيت الله صافي گلپايگاني، مسئولان را به غنيمت شمردن فرصت كوتاه خدمتگزاري توصيه كرد و افزود: ‌نكته مهم اين است كه شما مسئولان محترم بدانيد كه اين پست‌ها همه در دست شما امانت است و بايد به بهترين وجه، اين امانت را حفظ نمود و خداي ناكرده خيانت در امانت نشود. مسئوليت شما سنگين است والبته با اخلاص و توكل به خدا كارها را انجام دهيد و بدانيد كه خدمت به مردم بسيار اجر و ثواب دارد و كسي كه فقط براي خدا و رضايت مردم كار كند خداوند هم او را كمك مي‌نمايد.

وی با اشاره به روي كارآمدن حجت الاسلام و المسلمين دكتر روحاني رئيس جمهور محترم و اميد ايجاد شده در دلهاي مردم گفت: بايد با اتخاذ تدابير و برنامه هاي مناسب زمينه راحتي و آسايش مردم را فراهم نمائيم.

آیت الله صافی در پايان ضمن تشكر از خدمات و فعاليت‌هاي مجموعه دولت و آرزوي موفقيت براي آنان گفت: انشاء‌الله خدمات شما مشكور است و به خصوص با سوابق خوبي كه شما داريد بتوانيد از اين فرصت، كمال استفاده را براي كشور و مردم و به خصوص رفاه فقرا و محرومان داشته باشيد.

همسبتگي و مديريت مجدانه مسئولان سبب بهبود شرايط اقتصادي شده است

وزير كشور نيز ضمن ابلاغ سلام رئيس جمهور، با بيان اينكه انتخاب استانداران از اولويت‌هاي اصلي بوده است گفت: تصميم بر اين بود تا پس از انتخاب استاندار قم جهت عرض ارادت خدمت حضرتعالي و مراجع عظام برسيم.

عبدالرضا رحماني فضلي، ملاك انتخاب استانداران را داشتن سابقه انقلابي، اعتدال و ولايت مداري عنوان كرد و افزود: تمام تلاشمان را در اين امر مهم نموده ايم.

وزير كشور با اشاره به شرايط داخلي و همسبتگي ايجاد شده در مسئولان نظام گفت: اين همسبتگي و مديريت مجدانه مسئولان و سران قوا سبب بهبود شرايط اقتصادي مردم شده است.