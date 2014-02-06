اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان برای مشارکت در کمک رسانی به آسیب دیدگان بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی میرابراهیمی ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با دستور رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کشور و پیگیری رئیس عالی این دانشگاه در خصوص امداد رسانی به آسیب دیدگان بارش سنگین برف در گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان آمادگی خود را برای مشارکت در کمک رسانی به این آسیب دیدگان اعلام می دارد.

وی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و در پی بارش سنگین برف در این استان اظهارداشت: در طول ایام بارش برف واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در این استان دچار بحران بارش برف و سرما شده که با توجه به اطلاع رسانی به موقع و هماهنگی های انجام گرفته و حضور رؤسا و کارکنان این واحد های دانشگاهی در ایام تعطیلی دانشگاه ها و مدارس، با توجه به برف روبی و باز کردن معابر خوشبختانه تا این زمان گزارشی از آسیب به اماکن دانشگاهی در سطح استان نداشته ایم.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان گفت: در مدت پنج روزه بارش برف و برودت زیاد هوا که ارتفاع برف در برخی مناطق تا سه متر هم از سوی مراجع ذیربط اعلام شد تمامی فعالیت های آموزشی این دانشگاه و دیگر مراکز آموزش عالی در سطح استان تعطیل بود که امتحانات پایان ترم در بعضی از واحدها با توجه به هماهنگی های انجام گرفته و اطلاع رسانی از طریق سایت های خبری و صدا و سیمای مرکز استان، به تاریخ دیگری موکول شد.

وی در ادامه با تاکید بر تشکیل کارگروه های امداد رسانی در واحد های دانشگاهی این استان اذعان داشت: با توجه به بحران حاصل از بارش برف و بوجود آمدن مشکلات عدیده برای هم استانی ها و پیگیری رئیس عالی دانشگاه آزاد اسلامی و دستور صریح آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کشور، تمامی واحدها و مراکز آموزشی این دانشگاه با تشکیل کارگروه هایی برای امداد رسانی به هموطنان صبور در این استان، آمادگی خود را برای استفاده از امکانات موجود برای رفع مشکلات بوجود آمده و کمک رسانی به آسیب دیدگان در زمینه اسکان و تغذیه و با هماهنگی مسئولان ستاد بحران اعلام می دارد.