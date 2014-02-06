مسابقه پیامکی ” رانندگی صحیح و ایمن” در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رانندگی صحیح و ایمن عنوان مسابقه پیامکی است که کمیته آموزش و فرهنگ سازی حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز با هدف مسابقه فرهنگ سازی هنجارهای ترافیکی برگزار می کند.

این مسابقه که همه شهروندان می توانند در آن شرکت کنند ، پیام های ترافیکی شهروندان را در قالب عبارت ، جمله یا متن دریافت می کند و از میان پیامک های دریافتی به بهترین عبارت ها جوایز نقدی تعلق می گیرد.

مسابقه پیامکی « رانندگی صحیح و ایمن » از 12 تا 22 بهمن ماه جاری برگزار می شود و برگزیدگان این مسابقه همزمان با 27 بهمن از طریق خبرگزاری شهریار نیوز و استودیو شهر و سایت معاونت حمل و نقل ترافیک و سایت پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعلام خواهد شد.

گفتنی است، متن پیامک برگزیدگان به صورت بنر یا پوستر و به عنوان پیام ترافیکی یا ذکر نام برگزیدگان در سطح شهر نصب می شود.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند پیامک های خود را به سامانه پیام کوتاه کمیته آموزش و فرهنگ سازی حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز به شماره 3000740750 ارسال کنند.