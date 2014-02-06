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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

رئیسی:

مدارس تخریبی مازندران بازسازی می شود

مدارس تخریبی مازندران بازسازی می شود

چالوس - خبرگزاری مهر: معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت تخصیص اعتبار لازم، مدارس تخریبی غرب مازندران شش ماهه بازسازی و افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیسی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مدارس چالوس در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بارش برف اخیر در غرب مازندران و شرق گیلان بی سابقه بوده است، اظهار داشت: این حادثه سبب آسیب دیدن برخی از مدارس آموزشی شده است.

وی عنوا ن کرد: بحران برف در شهرستانهای غرب استان خسارتهای زیادی به واحدهای آموزشی زده است و بیشتر این خسارتها مربوط به مدارس با 40 تا 50 سال قدمت بوده که سبب از بین رفتن سقف آنها شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس حادثه دیده باید از نو ساخته شود، اظهار داشت: برای حفظ ایمنی دانش آموزان، آنها به مدارس دیگر منتقل خواهند شد.

سید علی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش  مازندران نیز گفت: تمام مدارس غرب مازندران از روز شنبه فعال می شوند و مدیران سعی کردند مدارس را برای حضور دوباره دانش آموزان فعال کنند.

محمدصادق فرزیب رئیس آموزش و پرورش چالوس نیز با بیان اینکه معابر منتهی به مدراس از برف پاکسازی می شود، اظهار داشت: سه مدرسه شهرستان در این حادثه آسیب جدی دیده است.

وی اظهار داشت:  مدرسه سلیمی با 115 دانش آموز از جمله مدارس تخریبی است که دانش آموزان آن به نوبت صبح مجتمع ایثارگران، مدرسه فلاح به عصر مدرسه استعدادهای درخشان و مدرسه آزاده با 113 داش آموز به نوبت عصر مدرسه زنده یاد مصطفی قلی کیا منتقل می شوند.

کد مطلب 2230639

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