مدارس تخریبی مازندران بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیسی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مدارس چالوس در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بارش برف اخیر در غرب مازندران و شرق گیلان بی سابقه بوده است، اظهار داشت: این حادثه سبب آسیب دیدن برخی از مدارس آموزشی شده است.

وی عنوا ن کرد: بحران برف در شهرستانهای غرب استان خسارتهای زیادی به واحدهای آموزشی زده است و بیشتر این خسارتها مربوط به مدارس با 40 تا 50 سال قدمت بوده که سبب از بین رفتن سقف آنها شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس حادثه دیده باید از نو ساخته شود، اظهار داشت: برای حفظ ایمنی دانش آموزان، آنها به مدارس دیگر منتقل خواهند شد.

سید علی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: تمام مدارس غرب مازندران از روز شنبه فعال می شوند و مدیران سعی کردند مدارس را برای حضور دوباره دانش آموزان فعال کنند.

محمدصادق فرزیب رئیس آموزش و پرورش چالوس نیز با بیان اینکه معابر منتهی به مدراس از برف پاکسازی می شود، اظهار داشت: سه مدرسه شهرستان در این حادثه آسیب جدی دیده است.

وی اظهار داشت: مدرسه سلیمی با 115 دانش آموز از جمله مدارس تخریبی است که دانش آموزان آن به نوبت صبح مجتمع ایثارگران، مدرسه فلاح به عصر مدرسه استعدادهای درخشان و مدرسه آزاده با 113 داش آموز به نوبت عصر مدرسه زنده یاد مصطفی قلی کیا منتقل می شوند.