رشد 40 درصدی تعداد هنرجویان مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون، 106 برنامه فرهنگی در مراکز آموزشی سازمان، برای اهالی محله های مختلف قزوین به ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان و بانوان اجرا شده است.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که در سال گذشته پنج هزارو 435 نفر از خدمات آموزشی مراکز سازمان در بخشهای مختلف مهارتی، بهره بردند و این رقم در 10 ماهه اول سال جاری به بیش از هشت هزارو 200 نفر رسیده است.

این مسئول بیان کرد: همچنین اعضای فعال کتابخانه های وابسته نیز، در سال گذشته سه هزارو 967 نفر بودند ولی تعداد آنها از اول سال جاری تاکنون، به چهار هزارو 816 نفر رسیدند که رشد بیش از 18 درصدی را نشان می دهد.

وزیری نژاد تأکید کرد: تا پایان سال، تعداد هنرجویان و اعضاء کتابخانه افزایش بیشتری خواهد داشت.

وی در ادامه از برنامه های اردویی که مراکز طی سال جاری برگزار کردند خبر داد و گفت: در سال گذشته 20 اردوی زیارتی و سیاحتی برگزار شد و تعداد این اردوها در سال جاری به 28 اردو افزایش یافت که از رشد 26 درصدی حکایت دارد.

این مسئول یادآورشد: هم اکنون 34 رشته آموزشی در مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی به هنرجویان آموزش داده می شود.



جشنواره هنرهای خانگی و نمایشگاه صنایع دستی در قزوین برگزار می شود



جشنواره هنرهای خانگی 19 بهمن ماه به مناسبت ایام الله دهه فجر و ولادت امام حسن عسگری (ع) در خانه فرهنگ پردیس برگزار می شود و در این روز نمایشگاه صنایع دستی آغاز به کار می کند.

تاکنون 35 نفر از بانوان برای شرکت در جشنواره هنرهای خانگی ثبت نام کردند و پیش بینی می شود، تعداد شرکت کنندگان تا شنبه 19 بهمن، افزایش چشمگیری داشته باشد.

جشنواره غذا شامل پخت انواع غذاهای سنتی، کیک، شیرینی و ترشی است که بانوان خوش ذوق نسبت به تهیه آنها و قرار دادن در یک عرصه رقابتی اقدام می کنند.

در نمایشگاه هنرهای دستی، بانوان در زمینه هنر بافتنی، کریستال، روبان دوزی، شمع سازی، قالیبافی و چرم دوزی آثار خود را به نمایش می گذارند.

نمایشگاه صنایع دستی تا 25 بهمن ماه به مدت یک هفته در خانه فرهنگ پردیس برپاست.



کارگاه آموزشی تزئین سفره هفت سین و سبزه آرایی



کارگاه آموزشی تزئین سفره هفت سین و سبزه آرایی در هفته اول اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

بانوان شهر قزوین تا پایان بهمن ماه فرصت دارند برای شرکت در کارگاه آموزشی تزئین سفره هفت سین و سبزه آرایی ثبت نام کنند.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه و ثبت نام، می توانند حضوری به خانه فرهنگ محمدیه واقع در خیابان سپه، کوچه محمدیه مراجعه کنند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس 2564971 داخلی یک تماس بگیرند.