افتتاح دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا در شهرستان نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم لطفی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان این که این دبیرستان در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و زیر بنای 700 متر در دوطبقه بنا شده است، گفت: برای احداث این مدرسه تاکنون حدود 450 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با بیان این که در روزهای دهه مبارک فجر 30 کلاس طرح رحمت با محوریت خانواده اسلامی در روستاهای شهرستان نهبندان و شوسف برگزار خواهد شد، بیان کرد: این کلاس ها ویژه بانوان بوده که تا پایان اسفندماه ماه سال جاری هم ادامه دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهبندان با اشاره به برگزاری 50 گفتمان دینی در مدارس و مساجد شهرستان نهبندان و شوسف مباحث ولایت فقیه، حجاب و عفاف، انتظار، فرق و مذاهب اسلامی، مرجع شناسی و اجرای طرح ثانیه های انس با محوریت نماز و اهیمت آن را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در گفتمان های دینی دهه مبارک فجر عنوان کرد.

حجت الاسلام لطفی با بیان این که مراسم محوری رحلت حضرت معصومه (س) همزمان با سالروز شهادت ایشان در مساجد و حوزه های علمیه شهرستان نهبندان برگزار خواهد شد، بیان داشت: همزمان با ویژه برنامه های جشن در مدارس شهرستان نهبندان و شوسف طرح مشاورین مذهبی با حضور 12 کارشناس دینی خواهر در 12 مدرسه تا پایان اسفند ماه سال جاری برگزارخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احداث دبیرستان معارف اسلامی صدار در شهرستان نهبندان کمک بسیار موثری به گسترش و نشر معارف دینی در میان قشر جوان خواهد کرد، یادآورشد: این دبیرستان صبح شنبه مورخ 19 بهمن ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهر نهبندان به بهره برداری خواهد رسید.