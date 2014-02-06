برخورد با يكي از دستگاه هاي اجرايي فارس به دلیل دريافت حق ماموريت 12 میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود آبادي در دیدار با اعضای شورای شهر شیراز با اشاره به تخلف برخي از مديران و معرفي آنها به محاكم قضايي گفت: سازمان بازرسی بدون ايجاد هياهو و فضا سازي در سطح استان مشغول فعاليت است و نسبت به برخورد قاطع با متخلفين در هر رده و سمتي اغماض نمي کند.

وي با ابراز تاسف از برخي اقدامات خلاف قانون كه در بين دستگاه ها به صورت رويه درآمده، اظهار داشت: يكي از سازمانهاي مهم در سطح استان در سال 91 به ميزان دو هزار و 161 روز حق ماموريت به احدي از كاركنان خود پرداخت کرده و يكي از آنان در تير ماه سالجاري بيش از 70 ميليون ريال حق ماموريت كسب و در مجموع در اين سازمان بيش از 120 ميليارد ريال حق ماموريت پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در روزهاي اخير مدير، معاونين و كاركنان متخلف، به محاكم قضايي معرفي شده ­اند و با بررسي هاي كارشناسانه و دقيق تر به اين نتيجه رسيده ايم كه در سطح برخي از ادارات ديگر نيز از اين رويه پيروي مي شود ضمن تذكر جدي به مسئولان ادارات دولتي در سطح استان نسبت به پرداخت هايي كه خلاف نص صريح قانون است هشدار مي دهيم.

رئيس منطقه سه سازمان بازرسي كل كشور در ادامه اعضاي شورا را منتخب و مورد اعتماد مردم دانست و يادآوري کرد: اعتماد مردم، تكليف مسئولين را بالا مي برد تا در برابر مردم كه تاكنون با جانفشاني از اين انقلاب پاسداري کرده خدمت کنند،.

حجت اسلام محمودآبادي سازمان بازرسي را منفك از دستگاه هاي اجرايي ندانست و ادارات را حلقه هاي زنجير در كنار يكديگر توصيف کرد كه هر كدام بر اساس وظيفه ذاتي خود نقش آفريني مي كند.

بازرس كل استان فارس با توجه به نقش مشورت و شورا در اسلام گفت: اينكه در قرآن كريم سوره اي به نام شورا اختصاص داده شده نشان از اهميت اين موضوع مي باشد و هر وقت فكرها با هم تجميع شوند خروجي قابل توجهي حاصل خواهد شد و اين شورا نيز در همين راستا و به منظور رفع مشكلات مردم تشكيل مي شود.

وي در خصوص اختلاف نظرات بين اعضاي شورا در تصميم گيري ها، توصيه کرد كه روحيه شورا پذيري را تقويت کنند و در صورتي كه افرادي نظراتشان در اقليت باشد به نظرات جمع احترام بگذارند و از رأي اكثريت تبعيت نمايند.

رئيس منطقه 3 سازمان بازرسي كل كشور، نظارت سازمان بازرسي را عام ذكر كرد و خاطر نشان کرد: سازمان بازرسي از يك جايگاه فرا نظارتي برخوردار بوده و دستگاه هايي كه از بودجه دولت استفاده مي کنند يا به نحوي از انحاء تحت نظارت دولت است مشمول نظارت سازمان بازرسي بوده و حتي دستگاه هاي نظارتي ديگر نيز از اين امر مستثني نيستند.

وي با توجه به نوع كار سازمان بازرسي يادآوري کرد: رويكرد سازمان بازرسي تعامل توأم با محبت است ولي آنچه كه لطمه به دستگاه نظارتي مي زند تساهل در كارهاست لكن هر جا انحراف و فساد از حوزه فردي عدول نمايد و متوجه اجتماع شود و جامعه از آن متضرر شود بر حسب وظيفه ذاتي و قانوني برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

بازرس كل استان فارس گفت: هدف سازمان بازرسي اين نيست پس از انجام تخلف يا سوء جريان ورود کند و به دنبال مچ گيري هم نيست بلكه نيت اين است كه بازوي مديران را بگيريم و كمك كنيم زيرا پيشگيري در اولويت كاري قرار دارد، ولي اگر سوء جرياني حادث شد سازمان بازرسي در جهت ريشه كن كردن آن، مانند چاقوي جراحي عمل مي کند كه دردآور است ولي در جهت كمك و از بين بردن ضايعه اقدام مي کند.

حجت الاسلام محمودآبادي با بيان اينكه برخي از مديران كم كاري خود را متوجه سازمان بازرسي مي كنند، افزود: اينكه مديري توانايي لازم را نداشته و سازمان بازرسي را بهانه عدم انجام كار بداند صحيح نيست و مديران بايد با قدرت و دقت در انجام وظيفه خود وفق قانون كوشا باشند.

بازرس كل استان فارس در خصوص بحث سرمايه گذاري در فارس و موانع موجود از تشكيل كارگروهي به عنوان كميته علمي-تخصصي در اداره كل بازرسي استان فارس ياد كرد و ادامه داد: افرادي نخبه اعم از اساتيد دانشگاهي و مديران دستگاه هاي اجرايي در اين كميته پيرامون موضوع هاي متفاوت، بالاخص موانع سرمايه گذاري كه مبتلابه جامعه و ادارات است بحث و تبادل نظر مي كنند و به صورت ماهانه آسيب هاي جدي در استان را رصد کرده و گزارش هاي جلسات به مبادي ذيربط و استاندار ارائه مي شود.

وي از شناسايي قريب به 53 آسيب تاكنون در حوزه سرمايه گذاري و موانع آن در سطح استان فارس در اين كميته خبر داد.

رئيس منطقه 3 سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به گستردگي استان و تعدد ادارات تحت شمول بازرسي و به منظور تعميم نظارت در استان اظهار داشت: تاكنون قريب به 700 نفر بازرس افتخاري در سطح استان شناسايي و كارآموزي شده اند و تلاش شده با تدابير خاص، نظارت قبل از عمل را در دستور كار قرار داده تا قبل از انجام خطا، تذكرات لازم ارايه شود و اين واقعيت است كه نصيحت به موقع، بهترين راه حل جهت جلوگيري از انحرافات است .

حجت الاسلام محمودآبادي شورا را يك نوع پارلمان محلي توصيف کرد و خواستار دقت لازم اعضاي شورا در تصويب مصوبات شد و گفت: در صورتيكه دقت لازم انجام نشود و يك بدعت در سطح جامع گذارده شود بر فرض اينكه سريعاً نسبت به رفع آن اقدام کنند آثار و تبعات سوء آن ناپسند و ماندگار خواهد بود.

وي به اعضای شورای شهر توصيه کرد از تصويب مصوبات در راستاي منافع فردي، گروهي و جناحي اجتناب شود و منافع جمع و مردم، ركن اوليه مصوبات را به خود اختصاص دهد.

رئيس منطقه 3 سازمان بازرسي كل كشور با توجه به بركات تعامل سازنده شورا و شهرداري خواستار تقويت جدي اين موضوع شد و از اعضاي شورا درخواست کرد با بدنه اجرايي شهرداري بيش از پيش آشنا شده تا گلوگاه ها و مشكلات هر چه بهتر شناسايي شوند.

بازرس كل استان فارس با انتقاد از كميسيون ماده 100 شهرداري اظهار کرد: متأسفانه كميسيون ماده 100 رسالت و كاركرد خود را از دست داده و چندان باز دارنده نيست و از اين موضوع قطعاً مردم و شهروندان متضرر خواهند شد.