امام خمینی (ره) با قدرت ایمان روحیه امپریالیسم را آشکار کرد/ انقلاب امام ادامه راه قیام اباعبدالله (ع) بود

سید جلال رضوی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: معمار بزرگ انقلاب با الهام از اهداف اباعبدالله (ع) درخت انقلاب را غرس کردند که امروزه شاخسارهای آن تحولی در سطح جهان و خاورمیانه ایجاد کرده است که نتیجه آن رواج بیداری، بصیرت، اتکا به ایمان و استقلال است.



وی افزود: قیام امام خمینی (ره) و حکومت ایشان مصداق حکومت الله بر مردم بود که به عنوان نماینده حکومت مهدی آل محمد (ص) بر زمین سرشار از ظلم و استکبار قیام کرد.



نائب رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران تبلور حکومت محرومین بود که کوخ نشینانی بودند که در راهپیمایی سال 56 و 57 اهداف امام را به قله فتح رساندند و هرگز انقلاب اسلامی خدمت به محرومین و مستضعفین را از یاد نخواهد برد.



این استاد حوزه بیان کرد: این مستضعفین بودند که با حمایت های خود انقلاب را به ثمر رساندند و موجب دلگرمی و تشویق رزمندگان در جبهه ها می شدند.



رضوی مهر در ادامه با اشاره به وضع کنونی قشر ضعیف و محروم جامعه تاکید کرد: مسئولین نباید نشست و برخاست با محرومین جامعه را فراموش کنند و جامعه متوسط و پایین را از یاد ببرند و ارتباط با این اشخاص و میراث به یادگارمانده از جنگ را افتخار خود بدانند و اولویت اهداف کاری خود را خدمت به محرومین جامعه بدانند و تمام امکانات به گونه ای تقسیم شوند که به این قشر توجه خاص شود.



وی در ادامه عنوان کرد: تحریم ها هرچه شدیدتر باشد استکبار ستیزی مسلمانان آگاه جهان علی الخصوص ایران هم بیشتر می شود و ملت ایران پایدارتر از قبل پای تعهدات خود با خون شهدای انقلاب می مانند.



نائب رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم تاکید کرد: ایرانیان هرگز سخن معمار بزرگ انقلاب خود را فراموش نمی کنند که ارتباط ایران و آمریکا را به دوستی گرگ و میش تشبیه می کردند و فراموش نمی کنند چه خیانت هایی در طول تاریخ به ایرانیان کردند.



رضوی مهر در خصوص مذاکرات ژنو بیان کرد: آمریکا باید بداند راه نیرنگ در خاورمیانه راهگشای امر نیست و باید با حقیقت بر سر میز مذاکره آماده شوند چرا که فهم ایرانیان بیش از آنهاست و مخالفت با آمریکا مخالفت با دولتمردان آنهاست نه با مردم و جامعه شان.



وی در پایان خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) با قدرت ایمان روحیه امپریالیسم را برملا و آشکار کرد و به دشمنی با ظلم و استکبار و خونخواری پرداخت.