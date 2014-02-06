ساخت اولین کامباین تحقیقاتی تمام بومی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طلعتي با بيان اينكه ريزش محصول در كمباين هاي فعلي، توليد ملي كشور را تحت شعاع قرار داده است افزود: چنانچه متوسط تلفات برداشت غلات (گندم ، جو، برنج، ذرت و كلزا) توسط كمباين هاي موجود كشور را حداقل 10 درصد كه در برخي آمارها حكايت از تلفات بيش از 20درصد شده و متوسط ميزان توليد غلات كشور را 24 ميليون تن در نظر بگيريم هرساله نزديك به 2.4 ميليون تن تلفات انواع محصول داريم كه اين رقم معادل توليد محصول چند استان كشور مي باشد.

وي تصريح کرد: استان فارس يكي از قطب هاي مهم كشاورزي در كشور است كه كمباين داران با دو هزار و 800 دستگاه كمباين نسبتا فرسوده كه دراختيار دارند،علاوه بر برداشت محصولات استان به ساير استان هاي كشورنيز سرويس مي دهند.

در ادامه مدير پروژه كمباين پارس ازهزاران ساعت كار تحقيقي بر روي كمباين ساخت فارس خبر داد و گفت : بهبود موتور با انتخاب موتور پر قدرت مجهز به توربو شارژ با قدرت 145 اسب بخار نسبت به موتورمرسوم 90 اسب بخار، اصلاح سيستم تغذيه (فيدر هاوس) و افزايش سرعت و توان انتقال مواد به سيستم كوبنده از 180 كيلوگرم در دقيقه به 240 كيلوگرم و حذف سيستم انتقال نيرو و حركت مكانيكي و نصب سيستم تمام هيدورليك هيدور استاتيك، بخشي از مزيت هاي اين كمباين است.

محمد تقی ابراهیمی تصریح کرد: تمام مراحل مطالعه، طراحي و توليد اين ماشين در شركت جهاد تحقيقات پارس انجام شده و هيچگونه وابستگي به غير ايراني وجود نداشته و در اين عرصه بيش از سه هزار و 800 ساعت كار طراحي انجام شده است.

وی در مقایسه این کامباین با نمونه وارداتی آن یادآور شد: اين كمباين به عنوان يك كمباين نيمه سنگين داخلي ازتوانائي هاي بالائي برخوردار است و به دليل شرايط سخت مزارع كشور از نظر آب و هوا، شيب هاي متنوع، ناهمواري و تنوع محصول در طراحي و توليد آن از مكانيزم و تكنيك هاي مناسب استفاده شده تا ضمن افزايش ايمني و قدرت مقابله با شرايط سخت با تظمين رفاه راننده و كشاورز از ريزش و تلفات محصول نيز جلوگيري شود.