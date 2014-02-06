عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری امام خمینی (ره) بود/ آمادگی ملت در مقابل هجمه های دشمنان بیش از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری صبح پنج شنبه در دیدار با مسئولان انجمن های اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به فداکاری های مسلمانان در قبال دین اسلام اظهار داشت: فداکاری ها در دین اسلام به سه دسته فداکاری جانی، فداکاری مالی و فداکاری زبانی دسته بندی شده که مسلمانان در قبال دین اسلام موظف به انجام آن هستند.

وی افزود: فداکاری جانی در انقلاب اسلامی در شرایط خاصی صورت پذیرفت؛ به طوری که ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس و قبل از انقلاب در عرض 16 سال در زندان ها و راهپیمایی شهید شدند که مصداق فداکاری جانی است.

وی با بیان اینکه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری امام خمینی (ره) بود، ادامه داد: وحدت ملت، مکتب اسلام و فداکاری جانی و مالی مردم ایران از دیگر عوامل پیروزی انقلاب بود.

آیت الله شبستری در ادامه به فداکاری مالی در اسلام اشاره کرد و افزود: برخی از مسلمانانی که اهل انفاق هستند، متأسفانه سرمایه های خود را صرف ساخت برخی از اماکن مرتبط با عرفان های نوظهور و یا بازسازی برخی امامزاده ها می کنند در حالی که به احداث، بازسازی و تعمیر مساجد بی توجه هستند.

وی با بیان اینکه مساجد باید آباد و مرتب باشند، افزود: افزایش تعداد مساجد در سطح استان مهم نیست بلکه باید تجهیزات مساجد حال حاضر استان را افزایش دهیم و در محوطه مساجد، کلاس های تقویتی و کتابخانه دائر کنیم تا جوانان برای حضور در مساجد تشویق شوند.

امام جمعه تبریز تعطیلات تابستانی را بهترین زمان حضور جوانان و نوجوانان در مساجد عنوان کرد و گفت: انجمن های اسلامی باید مقدمات حضور جوانان و نوجوانان در مساجد را با دائر کردن کلاس های تقویتی، قرآنی و احکام فراهم کنند.

وی همچنین از مسئولان انجمن های اسلامی خواست برای جذب نسل جوان و رونق دادن به مساجد از راه منطق، ملایمت و زبان خوشی وارد شوند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر دائر شدن نماز صبح در مساجد سطح شهر تبریز تأکید کرد و گفت: متأسفانه در مساجد سطح شهر تبریز نماز صبح دائر نمی شود که باید در برخی از مساجد و به خصوص مسجدهایی که در مسیر مسافران هستند، نماز صبح دائر شود.

آیت الله شبستری در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه آمریکا دست از سر حرف های تکراری چندین ساله خود برنداشته، تصریح کرد: امروزه آمادگی ملت ایران در مقابل هجمه های دشمنان بیش از سال های گذشته است و کشور نیز از لحاظ تجهیزات دفاعی یکی از پرقدرت ترین کشورهای جهان به شمار می رود.

وی همچنین ادامه داد: ملت ایران برای بار دیگر با حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن مشت سنگین دیگری بر دهن آمریکا و دشمنان ایران خواهند زد.