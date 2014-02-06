برخورد با جرائم مهمه از اولويتهاي كاري پليس فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در ديدار با دبير جامعه روحانيت استان فارس، امنيت اين استان را مرهون وجود معنويت در بين كاركنان پليس فارس و پيروي از قرآن، نهج البلاغه، قانون و فرمايشات فرمانده معظم كل قوا دانست.

وی بيان كرد: ايمان و اعتقاد كاركنان انتظامي استان فارس و توسل آنها به اهل بيت (ع) باعث ايجاد جو معنوی در بين كاركنان شده و با رهنمودهای روحانیت معظم، دعای خیر مردم و خانواده هاي معظم شهدا، امنيت نسبي را در اين استان ايجاد كرده اند.

فرمانده انتظامی فارس گفت: پيروي از قرآن، نهج البلاغه، قانون، نصب العين قرار دادن فرمايشات ولي امر مسلمين و فرمانده معظم كل قوا، رفتار باحسن خلق توام با اقتدار سر لوحه كار پليس در استان فارس است.

وی افزود: برخورد با جرائم مهمه از جمله شرارت،‌ سرقت مسلحانه،‌آدم ربايي و قاچاق عمده موادمخدر از اولويتهاي كاري پليس فارس است و با اقدامات اطلاعاتي،‌عملياتي كه انجام شده استان فارس از لوث وجود كساني كه با اقدامات شرارت آميز خود درصدد ايجاد ناامني و سلب آسايش و آرامش مردم بودند پاك شده است.

سردار سجاديان وجود معتادان پرخطر در سطح شهر شيراز را به دور از شان سومين حرم اهل بيت (ع) دانست و خاطرنشان كرد: 70 درصد از كساني كه از ابتداي سال تاكنون در استان فارس دستگير شده اند افراد معتاد هستند و اكثر جرائم خرد در سطح شهر نيز توسط اين افراد رخ مي دهد كه ايجاد مكان براي نگهداري آنان لازم و ضروري است.

وي خاطر نشان كرد: در حوزه امنيت اخلاقي بايد هوشيار باشيم كه دشمن امروز وارد شده تا كانون گرم خانواده ها را از بين ببرند و مفاسد اخلاقي را در جامعه رواج بدهد و مهمترين راه مقابله در برابر دسيسه هاي دشمنان در اين جنگ فرهنگي، انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك وظيفه همگاني است كه اكنون جاي اين فريضه الهي در جامعه خالي است.

فرمانده انتظامي استان فارس با اشاره به حضور خود در كلانتري ها و نظارت مستقيم بر نحوه عملكرد و پاسخگويي كاركنان به ارباب رجوع گفت: در راستاي تكريم ارباب رجوع و پاسگويي به مردم علاوه بر ملاقات هاي عمومي كه دوشنبه هرهفته در دفتر نظارت همگاني (197) انجام مي شود برآنيم با حضور در كلانتري ها، در ارائه خدمات و پاسخگويي مناسب تر به شهروندان ضمن تقويت محاسن، نواقص را برطرف كنيم.

سردار سجاديان فعاليت كارشناسان مركز مشاوره و مددكار اجتماعي در كلانتري ها را از ديگر برنامه هاي انتظامي استان فارس براي كاستن از تعداد پرونده هاي ارسالي به مراجع قضايي عنوان كرد و گفت: در 9 ماهه سال جاري 20 هزار پرونده ي مشاوره اي را به اين كارشناسان ارجاع كه حدود 11 هزار پرونده ها شامل درگيري، ضرب و شتم و مشكلات خانوادگي به مصالحه رسيده است.

رئيس بنياد فرهنگي مهدي موعود در استان فارس نيز در اين ديدار امنيت در جامعه را مرهون تلاش نيروي انتظامي دانست و افزود: كمتر كسي متوجه وجود اين نعمت برزگ الهي و زحمات شبانه روزي عزيزان ما در نيروي انتظامي است.

حجت الاسلام عليرضا حدائق پر رفت و آمد تر شدن پاسگاها، دادگاه ها و پر جمعيت تر شدن زندان ها را دليل بر تنزل اخلاقي در جامعه دانست و خاطر نشان كرد: روزي به اين جامعه مي توان گفت يك جامعه موفق كه بگوييم در جامعه پاسگاها و كلانتري هايمان مراجعه كننده ندارد.