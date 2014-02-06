نقش تولید کنندگان در فعالیت اقتصادی سرنوشت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر جشن بزرگ اصناف با حضور مدیران و مسئولان اجرایی، فعالان اقتصادی و اصناف ورامین در اداره صنعت، معدت و تجارت این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: حضور اصناف در کنار روحانیت در تاریخ صد ساله به ثبت رسیده و نقش اصناف در نهضت امام راحل و در حركت‌هاي انقلابی قبل از پیروزی انقلاب تعيين‌كننده و اساسي بوده است.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: بازار سنگر سنتی اسلام و بازاریان سنگربانان این نهضت اسلامی بودند و هرچه قدر نشست بین اصناف و بازاریان زیاد باشد می‌تواند بر تداوم و حفظ اصالت‌های گذشته تاثیرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نگاه اسلام و انقلاب ایران در پی نجات انسان از دست استبداد و استکبار است اضافه کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه نسل ها و انسانها در کل دنیا می باشد چرا که مروج عدالت، آزادگی و آزادی خواهی کل جامعه بشری است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: در عصر کنونی معجزه بزرگ انقلاب اسلامی رخ داده است که جهانیان را متحیر کرده و جهانیان در عجب هستند که چگونه چنین انقلاب عظیمی با دست خالی به وقوع پیوسته است.

انقلاب اسلامی الگوی بی بدیل انقلاب های جهان است

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی با عقبه فکری، ولایی، انقلابی، جهادی، مردمی و تأسی از آموزه‌های قرآنی به‌عنوان یک الگو در جهان مطرح شده و هنوز هم انقلاب‌های واقعی مردمی در دنیا پس از چندین دهه با الگوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد.

وی تأکید کرد: امروزه پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، این نظام تا بدانجا پیش رفته که نه تنها از ثبات و اقتدار داخلی و خارجی برخوردار است، بلکه به الگویی بارز و مشخص برای سایر کشورهای اسلامی مبدل شده است.

محمودی اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی که از عمق اعتقادات دینی ملتی مسلمان آرمانگرا سرچشمه می گرفت بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که ایمان و اعتقاد دینی و برتری سکوی حر کت انسان به سوی رهایی و آزادی و عدالت خواهی است.

امام جمعه موقت ورامین با بیان این که نسل جدید باید بداند که انقلاب اسلامی چگونه به پیروزی رسیده و چه دوران و مراحلی را برای سربلندی پشت سرگذاشته است، اظهار کرد: انقلاب، ما را خون شهیدان بیمه کرده است و تا زمانی که فرهنگ غنی شهادت در جامعه باشد خدشه ای به آرمان های والای آن وارد نخواهد شد.

اصناف نقش بی بدیلی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند

حسن میرزایی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام خمینی (ره) با پشتیبانی مردم و روحانیت، با وحدت کلمه و توکل به خداوند وارد عرصه مبارزه شد و توانست با این پیروزی دنیا را تکان دهد.

مسئول کمیته اصناف ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: بازار دژ محکمی در برابر رژیم طاغوت بود و مزدوران شاه وقتی نتوانستند در برابر بازاریان متعهد مقاومت کنند با دستگیری آنها و شهادت مبارزان، تلاش کردند از وقوع انقلاب اسلامی جلوگیری کنند که موفق نشدند.

میرزایی ادامه داد: در پيروزي انقلاب اسلامي حضور اصناف به شكل موثر ديده مي‌شود و در زمان جنگ نیز همين قشر هم در خط مقدم و هم در پشتيباني از جبهه حرف اول را مي‌زدند و بسياري هم در اين راه شهيد و جانباز شدند .

وی به تلاش دشمنان نظام و انقلاب درعرصه اقتصادی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر استکبار جهانی و نظام سلطه سعی می کند در نبردی همه جانبه در عرصه اقتصادی از طریق تحریم و فشارهای بین المللی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه بزند که قطعا هوشیاری، بصیرت و توانمندی مردم عزیزمان درعرصه های مختلف نقشه های آنان را نقش برآب خواهد کرد.

نقش تولیدکنندگان در تحریم بسیار مهم است

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین عنوان کرد: در این جنگ اقتصادی نقش تولید کنندگان بسیار مهم و حیاتی است و همانطور که در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران با تمام توان از این سرزمین دفاع کردند، امروز نیز تولیدکنندگان باید رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

وی بیان داشت: امروز برغم تحریم های اقتصادی، ایران توانسته است در بسیاری از حوزه ها با کشورهای اروپایی رقابت کند و با تلاش دولتمردان، کشور به صورت عادی اداره می شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه دولت تمام توان خود را برای حل برخی مشکلات تولید و صادرکنندگان به کار بسته است، افزود: مسئولان در کنار صاحبان صنایع هستند و تلاش می کنند تا مشکلات را برطرف کرده و با تمام توان آماده خدمت گزاری هستند.

میرزایی تأکید کرد: تفاوت رهبری در سایر کشورها با ایران در مشروعیت، اعتقاد و تبعییت مردم از رهبری برخاسته از اعتقادات دینی و ایمان است و مادامی که مردم مسلمان اعتقاد به اسلام و تشیع و رهبری دارند با توجه به آنچه که امام وعده دادند به مملکت آسیبی نمی رسد.

این فعال اقتصادی با بیان اینكه بهمن ماه، یادآور حماسه و ازجان گذشتگی های مردمی فهیم، سلحشور و همیشه در صحنه ایران اسلامی است، افزود: این موضوع باعث می شود 22 بهمن امسال نیز همچون سال های گذشته شاهد ثبت حماسه ای ماندگار در تاریخ پربركت انقلاب اسلامی ایران باشیم.