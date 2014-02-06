سقف كتابخانه آبكنار بندر انزلي فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين كتابخانه با 35 سال قدمت، هفت هزار جلد كتاب و هزار و 300 نفر عضو داشت و با 150 متر زيربنا داراي تجهيزات لازم بود.

وي اظهارداشت: اين كتابخانه بيشترين تعداد اعضا در بين كتابخانه هاي روستايي استان را دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان گفت: خوشبختانه در هنگام وقوع حادثه كسي در كتابخانه نبوده و اين حادثه هيچگونه خسارات جاني نداشته است.

وی ادامه داد: با بهبود نسبي وضعيت جوي و باز شدن راه هاي ارتباطي ميان اين روستا برآوردهاي اوليه ناشي از خسارت به تنها كتابخانه عمومي روستاي آبكنار، بررسي و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

برگزاری مسابقه كتابخواني آنلاين استاني " طليعه فجر "در سامانه booki.ir

جانعلی پور همچنین از برگزاري مسابقه آنلاين كتابخواني " طليعه فجر " از كتاب " راي راي پهلوي " نوشته ايرج همتي و از انتشارات مدرسه خبر داد و افزود: اين مسابقه فرهنگي كه به منظور گراميداشت سي و پنجمين سالگشت پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و دهه مبارك فجر برگزار مي شود از چهارشنبه 16بهمن ماه آغاز و تا 30 بهمن ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.

وي اذعان داشت: علاقمندان مي توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي شبكه كتابخوانان حرفه اي به آدرس www.booki.ir علاوه بر استفاده 800 عنوان كتاب و استفاده از خدمات مشاوره و تعامل با ساير كاربران، در مسابقات آنلاين اين شبكه شركت کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان همچنين از برگزاري مسابقات آنلاين كتابخواني استاني به صورت منظم و از آثار مختلف ادبي در موضوعات مختلف در بزرگترين شبكه كتابخوانان حرفه اي كشور خبر داد و اظهارداشت: به برندگان اين مسابقه فرهنگي جوايزي نيز به رسم ياد بود اهدا خواهد شد.

وی گفت: با بررسی های انجام گرفته و بازدید های صورت گرفته کتابخانه های عمومی باقر العلوم (ع) شهرستان رضوانشهر و کتابخانه تخصصی بانوان استانداری گیلان به ترتیب به عنوان کتابخانه های برتر نهادی و مشارکتی در بهمن ماه سال جاری معرفی شدند.

جانعلی پور افزود: کتابخانه های عمومی باقر العلوم (ع) رضوانشهر و کتابخانه تخصصی بانوان استانداری گیلان با توجه به فعالیت های گسترده فرهنگی از جمله در زمینه برگزاری مسابقات کتابخوانی مکتوب و آنلاین، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری ویژه کودکان با موضوعات متنوع کتابخوانی و اطلاع رسانی مناسب به مراجعان در باره فعالیت های فرهنگی خود در بین کتابخانه های عمومی سراسر استان به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی در بهمن ماه برگزیده شد.

وی همچنین فضا سازی فرهنگی کتابخانه، وجود وبلاگ مناسب برای کتابخانه، فعالیت موثر در مسابقات فرهنگی، وجود کانون های ادبی، کانون های مطالعاتی، برگزاری جلسات نقد کتاب، برگزاری نمایشگاه در محل کتابخانه، شناسایی و تعامل با مراکز فرهنگی پیرامون کتابخانه را برخی از شاخص های انتخاب کتابخانه های برتر فرهنگی در استان و کشور برشمرد.

کتابخانه های برتر فرهنگی گیلان در بهمن ماه سال جاری اعلام شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان اظهار داشت: با بررسی های انجام گرفته و بازدیدهای صورت گرفته کتابخانه های عمومی باقر العلوم (ع) رضوانشهر و کتابخانه تخصصی بانوان استانداری گیلان به ترتیب به عنوان کتابخانه های برتر نهادی و مشارکتی در بهمن ماه سال جاری معرفی شدند.

وی همچنین از رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر و همچنین مسئول کتابخانه تخصصی بانوان استانداری گیلان به جهت کسب رتبه برتر تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دو کتابخانه عمومی به عنوان کتابخانه های برتر فرهنگی کشور به نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند.