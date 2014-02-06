بهره برداری از 11 پروژه آبفای مازندران؛

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی آب و فاضلاب شهری مازندران ظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از پروژه های آبرسانی شرق استان، اعتبار صرف شده برای پروژه های آبرسانی را 150 میلیارد ریال اعلام کرد.

احمد محمودی، بهره مندی از آبهای سطحی را کمتر از پنج درصد بیان کرد و گفت: تامین آب شرب سالم و بهداشتی از نیازهای اساسی است که در سلامت افراد نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به رفع مشکل آب شرب سالم و بهدشاتی بهشهر، ارتقاء تصفیه خانه آب چشمه عمارت بهشهر می باشد که با بهره بردرای از این پروژه توان تصفیه آب در شرایط بحرانی و گل آلود بودن به هنگام بارندگی، به میزان 40 لیتر در ثانیه ارتقاء یافته است.

وی اظهار داشت: با تزریق اعتبارات بیشتر و آبرسانی از طریق سدهای تجن، البرز و گلورد شاخص بهره مندی از آب های سطحی به 20درصد افزایش خواهد یایفت.

فرماندرا بهشهر نیز اظهار داشت: امیدواریم با بهره برداری از پروژه نصب 5 دستگاه فیلتر شنی ، مشکل کیفیت آب بطور کامل حل شود.

نورزاد با اشاره به اینکه آب شرب سالم و بهداشتی یکی از ضروریات بوده و در سلامت انسان تأثیر بسزایی دارد، افزود: از شرکتهای آب منطقه ای وآبفای شهری می خواهیم در جهت تأمین آب شرب شهرهای بهشهر ، نکا و گلوگاه از طریق سد گلورد اقدامات لازم را بعمل آورند.