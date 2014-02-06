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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

سرگرد فرحبخش:

حضور پرشور در برنامه های دهه فجر باعث زنده نگهداشتن یاد شهدا است

حضور پرشور در برنامه های دهه فجر باعث زنده نگهداشتن یاد شهدا است

بشرویه - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه با بیان اینکه دهه فجر بهترین فرصت برای حمایت مردمی از نظام اسلامی است، گفت: حضور پررنگ در برگزاری برنامه ها زنده نگهداشتن یاد شهدای انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد رمضانعلی فرحبخش ثانی در یادواره شهدای پایگاه امام علی (ع) در مسجد امیرالمومنین شهر بشرویه یاد 152 شهید بشرویه و به خصوص شهدای بهمن ماه سال 57 را گرامی داشت.

وی ضمن تبریک ایام دهه فجر بیان کرد:در پیروزی انقلاب اسلامی بانوان نقش اساسی را ایفا کرد و امروزنیز پس از گذشت 35 سال از پیروزی نظام درتمامی امور نقش آفرین هستند.

سرگرد فرحبخش با بیان اینکه امروز وظایفی بر دوش بانوان این جامعه می باشد اظهار داشت:بانوان نیز بایستی در بحث حفاظت از ارزش های انقلاب و شهدا بکوشند چرا که ما هر چه داریم به برکت خون شهداست.

وی افزود:اگر امروز پیشرفت هایی در تمامی امور اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و فرهنگی داریم به برکت خون مقدس شهدا است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه با اشاره به استقلال ایران اسلامی گفت: خوشبختانه درحال حاضر تنها کشور در جهان هستیم که مستقل می باشیم و نیازی به سایر کشور ها نداریم.

سرگرد فرحبخش ادامه داد:به خاطر رسیدن واقعی به معنای کلمه به استقلال آزادی جمهوری اسلامی خدا را شاکریم و درود می فرستیم به ارواح امام راحل بنیان گذار انقلاب است که ما را از مستعمره کشورها نجات دادند.

کد مطلب 2230673

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