بارش سنگین برف در شرق استان تهران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف که از سه روز گذشته در جنوبشرق استان تهران آغاز شده بود، بالاخره از شب گذشته پایان یافت و سرمای شدید هوا و یخبندان معابر بر این مناطق سایه افکند.

این برف سنگین موجب شد تا مدارس پاکدشت سه روز متوالی و مدارس شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک نیز دو روز متوالی تعطیل شده و دانش آموزان لذت بازی با برف را در سرمای زمستان از دست ندهند.

اما در کنار شادابی و نشاط مردم جنوبشرق استان تهران، سرمای شدید هوا و یخبندان مشکلات متعددی را برای شهروندان این مناطق به وجود آورده است به طوری که بسیاری از مردم بویژه افراد سالخورده ترجیح دادند تا این چند روز را خانه نشین شده و عطای لذت دیدن برف را به خطرات احتمالی بعد از آن ببخشند.

دمای هوا در جنوبشرق استان تهران همچنان سرد است به طوری که در برخی مناطق دما به منفی هشت درجه سانتیگراد رسیده و هم اکنون مردم شهرستان های استان تهران یکی از سردترین روزهای سال در چند سال گذشته را تجربه می کنند.

مأموران راهنمایی و رانندگی در کنار راهداران و مأموران امدادرسان در آمادگی کامل به سر می برند و در صورت بروز هرگونه مشکل به سرعت خود را به محل حادثه می رسانند تا مشکل جدی برای شهروندان ایجاد نشود.

طبق اعلام راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران، تمام محورهای مواصلاتی تحت کنترل فرماندهی شرق استان تهران باز است و عبور و مرور در آن انجام می پذیرد اما باید رانندگان به دلیل لغزندگی معابر با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا منجر به اتفاقات ناگوار نشود.

همچنین ادارات شهرداری و راهور با اشاره به اینکه ماشین آلات طرح زمستانی از جمله نمک پاش، برف روب، باکسهای شن و نمک و ... درچند روز گذشته در جاده ها مستقر هستند، اعلام کردند: مسئولین اهتمام خود را نسبت به آماده باش نیروها بیشتر کرده اند.

اما بارش برف در جنوبشرق استان تهران، موجب شد تا بوستان‌ها و پارک‌های این مناطق در چند روز گذشته با حضور خانواده‌های ایرانی رنگ و بویی دیگر بگیرد و بنا براظهارات جمعی از شهروندان، مردم استان تهران یکی از شاد ترین و مفرح ترین ایام سال جاری را با حضور فرزندان خود تجربه کردند.

از طرف دیگر به دلیل برودت شدید هوا، مصرف گاز در استان تهران به شدت افزایش پیدا کرده است و به گفته رییس شرکت گاز استان تهران، این شرکت مجبور شده است تا برای تأمین گاز مصرفی خانواده ها، گاز برخی صنایع و جایگاه های سی ان جی را قطع کنند تا در روند گازرسانی به شهروندان مشکلاتی ایجاد نگردد.

همچنین روابط عمومی شرکت گاز نیز تأکید کرده است که شهروندان باید با استفاده از لباس های گرم میزان مصرف گاز خود را کاهش داده و نهایت صرفه جویی را به خرج دهند تا مشکلی جهت تأمین گاز مردم ایجاد نگردد.

به گفته مسئولین، مصرف گاز به شدت افزایش پیدا کرده است و مسئولین شرکت گاز استان تهران هشدار می دهند که در صورت ادامه سرما و عدم صرفه جویی توسط شهروندان مجبور هستند تا تدابیر تازه ای را اتخاذ کنند و اعلام داشته اند که از روند افزایش مصرف گاز نگران هستند و از شهروندان تقاضا دارند تا برای جلوگیری از قطعی گاز، لباس های گرم پوشیده و در مصرف گاز صرفه جویی جدی کنند تا این شرکت بتواند به بهترین شکل ارائه خدمت کند.

سازمان آتشنشانی نیز به هموطنان توصیه کرد که با توجه به افزایش گازگرفتگی های در سطح کشور، افراد باید دودکش بخاری منازل خود را مرتب چک کنند تا مبادا مسیر آن با برف مسدود شده باشد چراکه در زمان مسدود شدن، مونوکسید کربن به داخل منزل هدایت شده و منجر به مسمومیت افراد خواهد شد.

از طرف دیگر سازمان هواشناسی استان تهران نیز بارش نعمات الهی در چند سال گذشته را با این وسعت و کیفیت بی سابقه اعلام کرد و به هموطنان توصیه کرد به دلیل برودت بالای هوا حتما لباس گرم پوشیده و در معرض بادهای سرد قرار نگیرند.

این مسئولین تأکید کردند: موجی که اکنون مناطق شمال، مرکز و جنوب و سایر نقاط کشور را فرا گرفته است، تا پایان هفته هوای کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و مردم باید روزهای سردی را سپری کنند.

اما سرمای شدید هوا باعث یخ زدن لوله های آب در بسیاری از منازل شهرستان های ورامین و پاکدشت شده است به طوری که برخی شهروندان برای انجام کارهای ضروری خود با مشکل مواجه شدند.

اما موج جدید سرما و یخبندان باعث شیوع بیماری سرماخوردگی نیز بین مردم شرق استان تهران بویژه نونهالان و نوجوانان شده است و درمانگاهها، مراکز بهداشتی و داروخانه ها با امکانات خود مشغول خدمت سانی به بیماران هستند.