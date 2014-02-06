کرمانشاه توانایی پذیرایی از خیل عظیم گردشگران خارجی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مطاعی ظهر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی استان کرمانشاه که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه به واسطه برخورداری از منابع و آثار طبیعی و تاریخی فراوان می تواند یکی از مناطق نمونه گردشگری و سالانه پذیرای خیلب عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی باشد.

وی با بیان اینکه اگر زیرساخت های لازم بخش گردشگری استان فراهم شود می توانیم یکی از قطب های گردشگری کشور باشیم، یادآور شد: در عین حال باید شرایط لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم آوریم.

مطاعی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور خیل زیادی از مسافران و گردشگران در استان، از دستگاه های اجرایی خواست تا با بسیج کردن تمام امکانات خود، رضایتمندی مهمانان و گردشگران را جلب کنند..

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین بر تاش برای افزایش حضور گردشگران و مسافران نوروزی و ماندگاری آن ها در استان تاکید و گفت: این امر مستلزم این است تا خدمات رفاهی مناسب نیز تهیه و شرایط اسکان مناسب برای آنان درنظر گرفته شود.

مطاعی همچنین با بیان اینکه باید تا 15 اسفند ماه کار برنامه ریزی خدمات سفرهای نوروزی به اتمام برسد، از تلاش برای راه اندازی ستاد استانی خدمات سفرهای نوروزی خبر داد.

نمایشگاه های صنایع دستی در تمام استان برپا می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردگشری استان کرمانشاه نیز در این جلسه، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در سطح استان را یکی از برنامه های اصلی این اداره کل در ایام نوروز عنوان کرد.

علی فعله گری همچنین، برپایی سیاه چادرهای عشایری و اجرای طرح تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری را از دیگر برنامه های مهم میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه در ایام نوروز عنوان کرد.



وی، استفاده از توانمندی ها، ظرفیت ها و امکانات، بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات به گردشگران و بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر را از جمله برنامه های ستاد ایام نوروز عنوان کرد.



مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه ابراز امیدواری کرد تا در ایام نوروز، گردشگران با رضایتمندی کرمانشاه را ترک کنند.