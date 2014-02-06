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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

فراهانی به مهر خبر داد:

مسمومیت 62 نفر بر اثر گازگرفتگی از ابتدای سالجاری در قم

مسمومیت 62 نفر بر اثر گازگرفتگی از ابتدای سالجاری در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم از کاهش هوشیاری 32 نفر بر اثر گازگرفتگی از ابتدای سالجاری در این استان خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: متاسفانه از ابتدای سالجاری تا کنون 62 نفر در قم دچار مسمومیت با گاز co شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۲۸ نفر به بیمارستانهای سطح استان انتقال و ۳۴ نفر هم به صورت سرپائی درمان در محل شدند و متاسفانه با توجه به شواهد اولیه پنج نفر نیز در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم گفت: متاسفانه سه نفر با گاز منواکسید کربن در خیابان امام موسی صدر دچار گاز گرفتگی شدند که خوشبختانه هر سه نفر در محل حادثه درمان سرپایی شدند.

وی بیان کرد: علت بروز این سوانح عدم توجه به اصول و نکات ایمنی است که شهروندان با آموزش رعایت اصول ایمنی و چگونگی تماس با اورژانس ۱۱۵ به کودکان در موقع حوادث، می توانند عوارض و خسارات احتمالی را به حداقل کاهش دهند.

فراهانی گفت: در صورت مشاهده موارد گازگرفتگی اولین و مهم‌ترین اقدام برای نجات فرد مسموم، رساندن اکسیژن به وی و تماس با اورژانس ۱۱۵ است که باز کردن پنجره اتاق یا خارج کردن فرد از آن محیط موثرترین اقدام جهت بهبود حال فرد مسموم خواهد بود.

وی ادامه داد: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری، تاری دید، فلج شدن عضلات از جمله عضلات تنفسی و نهایتا اغما و مرگ را از نشانه‌های مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است

کد مطلب 2230682

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