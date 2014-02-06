مسمومیت 62 نفر بر اثر گازگرفتگی از ابتدای سالجاری در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: متاسفانه از ابتدای سالجاری تا کنون 62 نفر در قم دچار مسمومیت با گاز co شدند.



وی ادامه داد: از این تعداد ۲۸ نفر به بیمارستانهای سطح استان انتقال و ۳۴ نفر هم به صورت سرپائی درمان در محل شدند و متاسفانه با توجه به شواهد اولیه پنج نفر نیز در محل حادثه جان خود را از دست دادند.



معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم گفت: متاسفانه سه نفر با گاز منواکسید کربن در خیابان امام موسی صدر دچار گاز گرفتگی شدند که خوشبختانه هر سه نفر در محل حادثه درمان سرپایی شدند.



وی بیان کرد: علت بروز این سوانح عدم توجه به اصول و نکات ایمنی است که شهروندان با آموزش رعایت اصول ایمنی و چگونگی تماس با اورژانس ۱۱۵ به کودکان در موقع حوادث، می توانند عوارض و خسارات احتمالی را به حداقل کاهش دهند.



فراهانی گفت: در صورت مشاهده موارد گازگرفتگی اولین و مهم‌ترین اقدام برای نجات فرد مسموم، رساندن اکسیژن به وی و تماس با اورژانس ۱۱۵ است که باز کردن پنجره اتاق یا خارج کردن فرد از آن محیط موثرترین اقدام جهت بهبود حال فرد مسموم خواهد بود.



وی ادامه داد: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری، تاری دید، فلج شدن عضلات از جمله عضلات تنفسی و نهایتا اغما و مرگ را از نشانه‌های مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است